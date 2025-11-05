Η αντίστροφη μέτρηση για την Ε’ δόση του επιδόματος παιδιού Α21 έχει ξεκινήσει! Ο ΟΠΕΚΑ ετοιμάζεται για τη νέα πληρωμή, με χιλιάδες δικαιούχους να περιμένουν να δουν πότε θα γίνει η εκκαθάριση και πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η Ε’ δόση του Α21 θα καταβληθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Όπως κάθε φορά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Δηλαδή, όσοι περιμένουν την πληρωμή, θα μπορούν να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους μια μέρα νωρίτερα.

Η εκκαθάριση της πληρωμής Α21 θα γίνει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2025. Μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν το ακριβές ποσό που θα λάβουν, 3 έως 7 ημέρες πριν από την πληρωμή.

Πώς να δείτε την εκκαθάριση βήμα-βήμα

Για να ελέγξετε το ποσό που πρόκειται να καταβληθεί:

Μπείτε στο opeka.gr ή στο idika.gr. Επιλέξτε «Αίτηση Α21 – Επίδομα Παιδιού». Συνδεθείτε με τους κωδικούς TaxisNet του αιτούντος. Θα δείτε αμέσως την τρέχουσα αίτηση και την εκκαθάριση της επόμενης πληρωμής.

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 παραμένουν ανοιχτές μέχρι το τέλος του έτους.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση, καλό είναι να το κάνουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες εκκαθαρίσεις.

Χρήσιμα στοιχεία για δικαιούχους