Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21. Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 18:00, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων www.idika.gr ή opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο) και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη φοίτησης και ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν διασταυρωθούν σωστά, εμφανίζεται ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί πλήρως.

Να αναφέρουμε ότι, οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.