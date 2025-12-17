Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά το επίδομα παιδιού Α21, προσφέροντας σημαντική «ανάσα» σε χιλιάδες οικογένειες ενόψει των εορτών. Ο Οργανισμός προχωρά στην επίσπευση της έκτης (ΣΤ) δόσης για το 2025, ώστε τα ποσά να πιστωθούν πριν από τα Χριστούγεννα και να στηρίξουν τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών.

Η πληρωμή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Τότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς όλων όσοι έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.

Όπως συνηθίζεται στις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται νωρίτερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, πριν από την επίσημη ημερομηνία.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη χρημάτων από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.

Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση δύο βασικά κριτήρια: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.

Τι απαιτείται για την αίτηση Α21

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά η σχολική μονάδα, η τάξη φοίτησης και ο αριθμός μητρώου μαθητή.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν διαπιστωθεί ασυμφωνία, το σύστημα εμφανίζει ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή του επιδόματος.