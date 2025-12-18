Χωρίς αλλαγές στα ποσά και τα κριτήρια θα δοθεί το 2026 το Επίδομα Παιδιού Α21, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν στις αρχές του έτους, ενώ οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται ανά δίμηνο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πληροφορίες για τα ποσά, τους δικαιούχους, τις ημερομηνίες αιτήσεων και το πρόγραμμα πληρωμών.

Ποσά επιδόματος για το 2026

Τα ποσά του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα:

Πρώτο και δεύτερο παιδί: 70€, 42€ ή 28€ τον μήνα

70€, 42€ ή 28€ τον μήνα Τρίτο παιδί και κάθε επόμενο: 140€, 84€ ή 56€ τον μήνα

Το ποσό εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ).

Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Παιδιού Α21

Δικαιούχοι είναι οι Έλληνες πολίτες, οι ομογενείς με δελτίο ομογενούς, οι πολίτες της ΕΕ, οι κάτοικοι χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας, καθώς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ανιθαγενείς και δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος. Επίσης, υπήκοοι τρίτων χωρών με νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους είναι η μόνιμη κατοικία και η νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Αιτήσεις για το 2026

Η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Χωρίς νέα αίτηση, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 και θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος. Νέα αίτηση απαιτείται μόνο σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων.

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη χρονιά, μπορούν να το πράξουν έως τις 15 Ιανουαρίου για την εκκαθάριση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Πληρωμές Επιδόματος Παιδιού 2026

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε δύο μήνες, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαρτίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)

Τελευταία εργάσιμη Μαρτίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) 2η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαΐου (Μάρτιος – Απρίλιος)

Τελευταία εργάσιμη Μαΐου (Μάρτιος – Απρίλιος) 3η δόση: Τελευταία εργάσιμη Ιουλίου (Μάιος – Ιούνιος)

Τελευταία εργάσιμη Ιουλίου (Μάιος – Ιούνιος) 4η δόση: Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου (Ιούλιος – Αύγουστος)

Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου (Ιούλιος – Αύγουστος) 5η δόση: Τελευταία εργάσιμη Νοεμβρίου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)

Τελευταία εργάσιμη Νοεμβρίου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) 6η δόση: Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Η τελευταία δόση του έτους καταβάλλεται τον Δεκέμβριο.

Παραδείγματα υπολογισμού

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά – εισόδημα 28.000€: Γ’ κατηγορία → 56€ τον μήνα

Γ’ κατηγορία → 56€ τον μήνα Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί – εισόδημα 26.000€: Γ’ κατηγορία → 28€ τον μήνα

Γ’ κατηγορία → 28€ τον μήνα Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά – εισόδημα 18.800€: Β’ κατηγορία → 84€ τον μήνα

Β’ κατηγορία → 84€ τον μήνα Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά – εισόδημα 13.000€: Α’ κατηγορία → 280€ τον μήνα

Α’ κατηγορία → 280€ τον μήνα Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί – εισόδημα 9.000€: Α’ κατηγορία → 70€ τον μήνα

Το Επίδομα Παιδιού Α21 παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά μέτρα στήριξης των οικογενειών, χωρίς αλλαγές για το 2026.