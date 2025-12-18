Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο πρώην οδηγός του NASCAR, Γκρεγκ Μπιφλ, η σύζυγός του Κριστίνα και τα δύο τους παιδιά σκοτώθηκαν, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στη Βόρεια Καρολίνα το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές και οικογενειακό φίλο της οικογένειας.

Ο 55χρονος Μπιφλ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, τη 14χρονη κόρη τους Έμμα και τον 5χρονο γιο τους Ράιντερ, όταν το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης στο Statesville Regional Airport, γύρω στις 10:15 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας FlightAware, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και επέστρεφε στο αεροδρόμιο τη στιγμή της συντριβής. Το αεροσκάφος ανήκε στον Μπιφλ μέσω της εταιρείας GB Aviation Leasing, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα WSOC και Fox 8. Ο φίλος του πρωταθλητή του NASCAR, Γκάρετ Μίτσελ, επιβεβαίωσε επίσης μέσω ανάρτησης στο Facebook ότι η οικογένεια επέβαινε στο επιχειρηματικό τζετ με προορισμό τη Φλόριντα.