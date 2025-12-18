Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στο Statesville Regional Airport, στην κομητεία Iredell της Βόρειας Καρολίνας, όπως επιβεβαίωσε ο σερίφης της περιοχής. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna C550 συνετρίβη περίπου στις 10:15 το πρωί της 18ης Δεκεμβρίου. Ο αριθμός των επιβαινόντων, καθώς και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, δεν είχαν διευκρινιστεί άμεσα, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από το σημείο.

Φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αεροδρόμιο απεικονίζει το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί σε μεγάλη πύρινη σφαίρα μετά τη συντριβή, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του δυστυχήματος.

BREAKING: A small aircraft has crashed at #Statesville Regional Airport north of Charlotte, North Carolina. We are working to learn more. pic.twitter.com/60i0L1bqNv — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) December 18, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Statesville, το αεροδρόμιο ανήκει στην πόλη και εξυπηρετεί κυρίως εταιρική αεροπορία, παρέχοντας εγκαταστάσεις σε εταιρείες της λίστας Fortune 500, καθώς και σε αρκετές ομάδες του NASCAR.

Τέλος, οι έρευνες για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.