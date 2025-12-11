Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βρίσκεται στο Όσλο, μία ημέρα μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα της. Σε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση, την πρώτη έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο, η Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στην χώρα της, μίλησε στο νορβηγικό κοινοβούλιο, δηλώνοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, παρά τους κινδύνους σύλληψης. Η 58χρονη ηγέτης της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην επικίνδυνη κατάσταση για όσους εκφράζουν την αλήθεια στη χώρα της, ενώ ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να επιστρέψει, παρά τα ρίσκα που αναλαμβάνει.

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», είπε. «Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στην χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο». «Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Νορβηγία.

Η 58χρονη πραγματοποίησε το ταξίδι παρά την ταξιδιωτική απαγόρευση και την απειλή από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι θα χαρακτηριστεί φυγάς.

Η Ματσάδο έφθασε τη νύχτα στο Grand Hotel, όπου διαμένουν κατά κανόνα οι νομπελίστες, και χαιρέτισε μερικές δεκάδες αγαλλιασμένους υποστηρικτές της που φώναζαν «Libertad!» («ελευθερία»), στον δρόμο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια από τον Ιανουάριο.

Αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος), όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.

Το Νόμπελ παρέλαβε η κόρη της

Χθες ήταν η κόρη της Άνα Κορίνα αυτή που παρέλαβε εξ ονόματός της το βραβείο Νόμπελ και διάβασε αντ’ αυτής ομιλία ευχαριστιών. Η επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ αναφέρθηκε σε «ακραία επικίνδυνο» ταξίδι για να δικαιολογήσει την απουσία της, προτού επιβεβαιώσει χθες βράδυ την άφιξή της στο Όσλο.

Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, η Ματσάδο, που είναι μητέρα τριών παιδιών, δεν είχε δει τα παιδιά της για περίπου δύο χρόνια. Βρίσκονται εκτός Βενεζουέλας για την ασφάλειά τους.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η Ματσάδο είπε πως είχε χάσει τις αποφοιτήσεις τους και τους γάμους των δύο παιδιών της. «Για πάνω από 16 μήνες δεν μπόρεσα να αγκαλιάσω ή να αγγίξω κανέναν», είπε. «Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, μπόρεσα να δω τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, να τους αγγίξω, να κλάψω και να προσευχηθώ μαζί».

Ξεκαθάρισε πάντως πως σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα. «Φυσικά και θα επιστρέψω. Ξέρω ακριβώς τα ρίσκα που παίρνω. Θα βρίσκομαι στο σημείο όπου θα είμαι πιο χρήσιμη για τον σκοπό μας», είπε χαρακτηριστικά. «Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μέρος που νόμιζα ότι έπρεπε να βρίσκομαι ήταν η Βενεζουέλα, το μέρος που πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκομαι σήμερα, για το σκοπό μας, είναι το Όσλο».

«Θέλω απλώς να πω σήμερα ότι βρίσκομαι εδώ, επειδή πολλοί άνδρες και γυναίκες ρίσκαραν τη ζωή τους για να φτάσω στο Όσλο», δήλωσε επίσης.

Η Ματσάδο θεωρείται μία από τις πιο σεβαστές φωνές της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Αποτελεί ωστόσο το μαύρο πρόβατο της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο ενώ παράλληλα δέχεται επικρίσεις από αρκετούς, ιδίως για την ιδεολογική εγγύτητά της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αφιέρωσε το Νόμπελ της.

Η επανεμφάνισή της έρχεται μάλιστα εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της κρίσης ΗΠΑ-Βενεζουέλας, καθώς η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικά αεροσκάφη στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, κι έχει εξαπολύσει σειρά είκοσι και πλέον πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 ανθρώπους. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί τις ΗΠΑ πως θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της χώρας του.