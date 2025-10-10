Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, ένα από τα πιο έγκριτα και διεθνώς αναγνωρισμένα βραβεία. Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου από την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, στο Ινστιτούτο Νόμπελ του Όσλο. Φέτος, υποβλήθηκαν συνολικά 338 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 244 αφορούσαν άτομα και 94 οργανισμούς, διεκδικώντας το πολυπόθητο βραβείο.

Το Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί σύμβολο θάρρους και δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο και συνοδεύεται όχι μόνο από χρυσό μετάλλιο και προσωπικό δίπλωμα, αλλά και από σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Σύμφωνα με τον οργανισμό Νόμπελ, το βραβείο για το 2025 ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 957.000 ευρώ).

Το χρηματικό έπαθλο μπορεί να μοιραστεί μεταξύ έως τριών βραβευθέντων, ωστόσο φέτος απονεμήθηκε αποκλειστικά στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Το Ίδρυμα Νόμπελ είχε επιβεβαιώσει το ποσό τον Δεκέμβριο του 2024, τονίζοντας ότι η χρηματική αξία του βραβείου προσαρμόζεται ανάλογα με τις αποδόσεις των επενδύσεων του Ιδρύματος.