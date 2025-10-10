Ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες, ρωτήθηκε για την απόφαση να μην απονεμηθεί το βραβείο ειρήνης στον Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του ξεκαθάρισαν ότι πίστευαν ότι το άξιζε – και ότι η αποτυχία να κερδίσει θα θεωρούνταν προσβολή.

«Λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που θέλουν να πουν τι, για αυτούς, οδηγεί στην ειρήνη. Αυτή η επιτροπή κάθεται σε μια αίθουσα γεμάτη με τα πορτρέτα όλων των βραβευθέντων. Αυτή η αίθουσα είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα» τόνισε ο Φρύντνες.

«Έτσι, βασίζουμε την απόφασή μας μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 απονεμήθηκε στη Βενεζουελάνα πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες έκανε λόγο για «μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι».