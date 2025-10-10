Η δημόσια εκστρατεία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πείσει την κοινή γνώμη ούτε καν τους μισούς υποστηρικτές του. Δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι μόνο το 22% των Αμερικανών πιστεύει πως αξίζει το βραβείο, ενώ σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι διαφωνούν με την απονομή του.

Ωστόσο, μια αιφνιδιαστική εξέλιξη την Τετάρτη φαίνεται να αλλάζει το τοπίο: η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, έστω και στην πρώτη της φάση, αυξάνει έστω και οριακά τις πιθανότητες ο Πρόεδρος Τραμπ να διεκδικήσει σοβαρά το Νόμπελ στο μέλλον.

Αν και η συμφωνία έρχεται πολύ αργά για να επηρεάσει το φετινό βραβείο, που ανακοινώνεται την Παρασκευή, ορισμένοι ανεξάρτητοι ειδικοί και ακόμα και επικριτές του Τραμπ αναγνωρίζουν πως, εάν η ειρηνευτική διαδικασία προχωρήσει, η υποψηφιότητά του θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.

«Αν η πρωτοβουλία αποδώσει, τότε ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να έχει το ίδιο θεμιτή αξίωση για το Νόμπελ, όσο και οι τέσσερις Αμερικανοί πρόεδροι που το έχουν λάβει», έγραψε ο Ντέιβιντ Σάνγκερ των New York Times.

Ακόμα και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, από την Πενσυλβάνια, δήλωσε πως αν ο Τραμπ πετύχει κατάπαυση του πυρός τόσο στη Γάζα όσο και στην Ουκρανία, θα ηγηθεί ο ίδιος της προσπάθειας να του απονεμηθεί το Νόμπελ.

Το ειρηνευτικό στοίχημα της Γάζας

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αν και περιορισμένη, αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Παρότι δεν ενσωματώνει όλες τις προβλέψεις του 20 σημείων σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, αναγνωρίζεται ως θετικό βήμα.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές. Η κυβέρνησή του επένδυσε σε διπλωματικές σχέσεις με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και ίσως το πιο αξιοσημείωτο άσκησε σπάνια πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αυτή η συμφωνία, αν ολοκληρωθεί, είναι αποτέλεσμα της επιμονής του Προέδρου Τραμπ να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τρόπους που κανένας προηγούμενος πρόεδρος, Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός, δεν έχει επιχειρήσει», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, αναλυτής στο Carnegie Endowment.

Ωστόσο, την ίδια μέρα που ανακοινωνόταν η συμφωνία για τη Γάζα, νέες πληροφορίες αναδείκνυαν τις σκοτεινές πτυχές της στρατηγικής Τραμπ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική, που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «αντιναρκωτικές», έχουν προκαλέσει ανησυχίες για παραβιάσεις διεθνούς δικαίου και ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ προειδοποίησε πως οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσχημα για εμπλοκή σε σύρραξη με τη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατήγγειλε «μια νέα ζώνη πολέμου» και υπαινίχθηκε ότι Κολομβιανοί πολίτες ίσως ήταν μεταξύ των θυμάτων.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς «αβάσιμους».

Καταστολή στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η εικόνα του Προέδρου Τραμπ ως ειρηνοποιού αμαυρώνεται από τις πολιτικές του που, σύμφωνα με ειδικούς, παραπέμπουν σε υπέρμετρη καταστολή και αυταρχικές μεθόδους.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπως το Πόρτλαντ κρίθηκε παράνομη από ομοσπονδιακό δικαστή διορισμένο από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια του στρατιωτικού νόμου.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επιτίθεται ρητορικά κατά των πολιτικών του αντιπάλων, ενώ κάνει ανοικτές αναφορές σε φυλακίσεις και καταστολή «εσωτερικών εχθρών».

Μια εκστρατεία γεμάτη υπερβολές

Πέρα από τις πράξεις, και η ρητορική του Προέδρου δημιουργεί ερωτήματα. Ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει πάνω από επτά πολέμους παγκοσμίως δηλώσεις που είτε δεν ευσταθούν είτε αφορούν περιφερειακές συγκρούσεις χωρίς ενεργή εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η συμβολή του ήταν περιορισμένη ή αμφισβητήθηκε από τις ίδιες τις εμπλεκόμενες χώρες. Σε άλλες, δεν υπήρξε καν πόλεμος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ διαθέτει αναμφισβήτητο χάρισμα στο να υπερβάλλει για τα επιτεύγματά του και να κατασκευάζει εναλλακτικές, διογκωμένες πραγματικότητες αφηγήσεις που οι υποστηρικτές του όχι μόνο αποδέχονται, αλλά και αναπαράγουν με ζήλο.

Τέλος το παράδοξο είναι εμφανές: θα ήταν τουλάχιστον ασυνήθιστο να τιμηθεί με ένα τόσο εμβληματικό βραβείο ένας ηγέτης που είτε δεν κατανοεί πλήρως τον ρόλο του στην παγκόσμια ειρηνευτική προσπάθεια είτε παραποιεί σκόπιμα την πραγματικότητα για να τον διογκώσει. Και όμως, αυτή είναι η αφήγηση που επιχειρεί να εδραιώσει ο ίδιος.

Πηγή CNN