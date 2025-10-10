Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 απονεμήθηκε στη Βενεζουελάνα πολιτικό Μαρία Κορίνα Ματσάδο και όχι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης Γιόργκεν Βάτνε Φρύντνες είπε «Μια γυναίκα που κρατάει αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει κρυφά, παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της η ίδια επέλεξε να παραμείνει στη Βενεζουέλα, μια απόφαση που ενέπνευσε εκατομμύρια πολίτες.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο (γεννημένη στις 7 Οκτωβρίου 1967) είναι Βενεζουελάνα πολιτικός και βιομηχανικός μηχανικός. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και Εθνική Συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela. Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ενώ το περιοδικό Time την κατέταξε ανάμεσα στις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο. Το 2018 είχε επίσης συμπεριληφθεί στη λίστα των 100 Γυναικών του BBC.

Η Ματσάδο ξεκίνησε την πολιτική της πορεία το 2002, ιδρύοντας μαζί με τον Αλεχάντρο Πλαζ την οργάνωση παρακολούθησης εκλογών Súmate, με στόχο τη διαφάνεια και την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα. Το 2011 εξελέγη μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, θέση που διατήρησε μέχρι το 2014.

Στις προεδρικές εκλογές του 2012 συμμετείχε ως υποψήφια της αντιπολίτευσης, όμως ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος Μαδούρο το 2014, αναδείχθηκε ως μία από τις βασικές ηγετικές προσωπικότητες του κινήματος.

Το 2019, εν μέσω της πολιτικής κρίσης και της αντιπαράθεσης με τον προσωρινό πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό, ανακοίνωσε ότι ήταν διατεθειμένη να είναι ξανά υποψήφια για την προεδρία σε περίπτωση που διεξάγονταν εκλογές — κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Το 2023 συμμετείχε στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας ως υποψήφια του Vente Venezuela, κερδίζοντας με ευρεία διαφορά. Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου 2023, ο Γενικός Ελεγκτής της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα για 15 χρόνια — απόφαση που επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ματσάδο παρέμεινε επίσημη υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, μέχρι που αντικαταστάθηκε από την Κορίνα Γιόρις στις 22 Μαρτίου 2024. Όμως και η Γιόρις εμποδίστηκε να εγγραφεί ως υποψήφια, με αποτέλεσμα την προσωρινή υποψηφιότητα του Έντμουντο Γκονζάλες Ουρουτία.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Ματσάδο δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, δηλώνοντας ότι είχε αναγκαστεί να κρυφτεί, εκφράζοντας φόβο για τη ζωή και την ελευθερία τη δική της και των συμπατριωτών της, καταγγέλλοντας ανοιχτά το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο ως δικτατορικό.