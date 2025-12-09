Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται, δεν θα μείνει στην εξορία μετά την απονομή του βραβείου της, του Νόμπελ Ειρήνης, η οποία έχει προγραμματεί αύριο, Τέταρτη, στο Όσλο, διαβεβαίωσε σήμερα η πρώην διευθύντρια της προεκλογικής της εκστρατείας.

“Δεν υπάρχει πιθανότητα η Μαρία Κορίνα να μείνει στην εξορία”, δήλωσε η Μαγκάλι Μέντα, που θεωρείται το δεξί χέρι της Ματσάδο σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπολίτευσης.

“Πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι η Μαρία Κορίνα δεν να επιστρέψει και θα μείνει στην εξορία; Αυτό δεν είναι δυνατόν. Την ξέρετε καλά. Είναι σαν να λένε σε μια μητέρα να πάψει να αγαπάει τα παιδιά της”, τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί “φυγόδικη” αν φύγει από τη χώρα για να πάει να παραλάβει το Νόμπελ.

Η απονομή του βραβείου συμπίπτει με την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ μεγάλης στρατιωτικής δύναμης στην Καραϊβική και με πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα σε πλοία που παρουσιάζονται ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η Ματσάδο έχει δικαιολογήσει τις αμερικανικές αυτές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησής του και η αρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.