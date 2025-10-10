Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κοινοποίησε το πρώτο της μήνυμα μέσω X.

Στην ανάρτησή της, η Ματσάδο ανέφερε πως αφιερώνει το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την καθοριστική υποστήριξη» στον αγώνα τους.

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σχολίασε πως τα βραβεία επικεντρώνονται περισσότερο στην πολιτική παρά στην ειρήνη. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει καρδιά ανθρωπιστή, και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος σαν αυτόν που να μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», τόνισε ο εκπρόσωπος, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη σχολιάσει την απονομή, την οποία επιθυμούσε να κερδίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom. We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανέφερε: «Η αναγνώριση αυτή του αγώνα όλων των Βενεζουελανών αποτελεί ώθηση για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία. Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως κύριους συμμάχους μας για να επιτύχουμε την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ για την καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα μας!»