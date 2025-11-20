Διακόπηκε για την επόμενη εβδομάδα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του περασμένου έτους έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών.

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του –ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης–, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Η διαδικασία διεκόπη λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του χειριστή και θα συνεχιστεί στις 27 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Έξω από τα δικαστήρια των Γιαννιτσών, ο πατέρας του 19χρονου δήλωσε ότι ο γιος του «θα μείνει αξέχαστος» και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη, με την επιβολή των αυστηρότερων ποινών σε όσους ευθύνονται για την τραγωδία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από κοινού ή με απλή συνέργεια. Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία που αφορά παράβαση καθήκοντος, αδίκημα για το οποίο κατηγορείται –μεταξύ άλλων– η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά. Η δίκη αυτή έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.