Νέα ένταση επικράτησε στον Δήμο Αλμυρού Βόλου για το λούνα παρκ της εμποροπανήγυρης που ξεκινά το ερχόμενο Σάββατο 23 Αυγούστου.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την εκμίσθωση χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, με σκοπό την εγκατάσταση λούνα παρκ, ο νομικός εκπρόσωπος της 80χρονης επιχειρηματία στην οποία είχε κατακυρωθεί ο πρώτος διαγωνισμός και στη συνέχεια ακυρώθηκε λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικού, απειλούσε το Σώμα, ότι θα καταθέσει αίτηση αναστολής, λέγοντας ότι «όλοι θα πάτε κατηγορούμενοι». Μάλιστα, παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η ίδια επιχειρηματίας, η οποία σιγοντάριζε τις απειλές φωνάζοντας «ντροπή».

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τον δήμαρχο Αλμυρού, Δημήτρη Εσερίδη, να ενημερώνει το Σώμα, ότι μετά την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού στις 23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν δύο νέοι, που απέβησαν άγονοι και πως το Σώμα είχε εκ του νόμου τη δυνατότητα να προχωρήσει σε τροποποίηση των όρων του και σε απευθείας ανάθεση. Ο κ. Εσερίδης υπογράμμισε, ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η λειτουργία του λούνα παρκ με ψυχαγωγικά παίγνια ή παιχνίδια ήπιας μορφής.

Αλλαγή των όρων του διαγωνισμού

Στην ενημέρωση για τη διαδικασία και τους νέους όρους, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βαγγέλης Χατζηκυριάκος εξέφραζε διαφωνία για «τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής» μετά την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού, για τον οποίο ζητούσε επανειλημμένα να ενημερωθεί σχετικά με τον λόγο. Ο νομικός σύμβουλος του δήμου, Νίκος Μόσχος, είπε ότι η 80χρονη επιχειρηματίας δεν προσκόμισε πιστοποιητικό για την επάρκεια των εργαζομένων στον χειρισμό των μηχανημάτων, αν και νωρίτερα εκπρόσωπός της είχε διαβεβαιώσει με εξουσιοδότηση, ότι κατείχε το επίμαχο δικαιολογητικό.

Ο δικηγόρος της επιχειρηματία διαμαρτυρόταν συνεχώς, διακόπτοντας τη συζήτηση. Κατηγορούσε τον δήμαρχο ότι ψεύδεται, τονίζοντας ότι στην πρόσφατη καταδικαστική απόφαση της επιχειρηματία ασκήθηκε έφεση και ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία. Ο κ. Μόσχος αντέτεινε για την τροποποίηση των όρων και την απευθείας ανάθεση, ότι πρόκειται για «νόμο του δήμου», στον οποίο δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανείς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επισημάνθηκε, ότι ενημερώθηκαν οι επαγγελματίες, τέσσερις κατέθεσαν προτάσεις και ένας κατέχει όλα τα δικαιολογητικά. Η αρχική προτεινόμενη χρέωση είναι 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ζητούμενο για επαγγελματίες που έκλεισαν παράγκες, εμπορικά και εστίαση είναι να καλυφθεί ο χώρος και να υπάρχουν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Τελικά, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους

Επισημαίνεται ότι η αρχική απόφαση για κατακύρωση του διαγωνισμού είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε κατοίκους του Αλμυρού, που έθεταν ηθικά ζητήματα για την επαγγελματική επιστροφή της 80χρονης επιχειρηματία στο παζάρι του τόπου τους και μάλιστα λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδίκη της για την τραγωδία που είχε συντελεστεί το 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η 80χρονη, που ήταν και η μοναδική που συμμετείχε στον διαγωνισμό για το λούνα παρκ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας για τον θάνατο της 14χρονης Σεραΐνας τον Αύγουστο του 2019, στο λούνα παρκ στο παζάρι του Αλμυρού. Το κορίτσι είχε εκτοξευτεί από το «χαλί», με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Παρέμβαση της Εισαγγελίας Βόλου

Η κατακύρωση του διαγωνισμού στην ίδια επαγγελματία πέρα από τις κοινωνικές αντιδράσεις, προκάλεσε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Βόλου, απ’ όπου διατάχθηκε προκαταρκτική προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 80χρονη είχε εκδώσει άδεια και αν συμμετείχε νόμιμα στον διαγωνισμό για να στήσει νέο λούνα παρκ.