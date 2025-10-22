Αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά και επτά ακόμη κατηγορουμένων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η βασική κατηγορία αφορά παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου τον Αύγουστο του 2023 έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Η αναβολή αποφασίστηκε ύστερα από αιτήματα μίας εκ των κατηγορουμένων και ενός συνηγόρου υπεράσπισης άλλου κατηγορουμένου. Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση του πατέρα του θύματος, Γιώργου Καμπαϊλή, ο οποίος απευθύνθηκε στο δικαστήριο λέγοντας: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω […] όλοι αυτοί που υπερασπίζονται (τους κατηγορούμενους) θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι τους».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε πως «οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο», εκφράζοντας παράλληλα κατανόηση για τον πόνο της οικογένειας. «Κι εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο κ. Καμπαϊλής –μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας– τόνισε ότι θα επιμείνει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του γιου μου», ανέφερε, ζητώντας διεύρυνση του κατηγορητηρίου και για άλλα πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Ο συνήγορος της πρώην δημάρχου, Αντώνης Κουδρόγλου, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγικό συμβάν», εκφράζοντας την ελπίδα ότι στη δίκη θα αποδειχθεί ποιοι φέρουν ευθύνη και ποιοι όχι για τον θάνατο του 18χρονου.

Μαζί με την κ. Χαλκιά κατηγορούνται δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας –η μία υπεύθυνη για Οικονομικές και Νομικές Υπηρεσίες και η άλλη για τον έλεγχο κοινοχρήστων χώρων και αδειών καταστημάτων–, δύο υπάλληλοι του δήμου, δύο μηχανολόγοι μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ανάλογα με την εμπλοκή τους, διώκονται για πλημμέλημα παράβασης καθήκοντος, είτε άπαξ είτε κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ηθική αυτουργία ή απλή συνέργεια. Η υπόθεση εκδικάζεται στο συγκεκριμένο δικαστήριο λόγω ειδικής δωσιδικίας που αφορά τη δήμαρχο και μία εκ των αντιδημάρχων.

Το μοιραίο παιχνίδι και τα ευρήματα

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται το παιχνίδι crazy dance, το οποίο, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε μετά το δυστύχημα, ήταν ιδιοκατασκευή χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και χωρίς έγκριση σχεδιασμού.

Η τότε δήμαρχος Κασσάνδρας, που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με έκπτωση από το αξίωμα –απόφαση για την οποία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας–, κατηγορείται ότι δεν διέταξε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, παρότι δεν υπήρχε τεχνική άδεια για το παιχνίδι τη θερινή περίοδο του 2024. Η άδεια λειτουργίας του 2023 είχε εκδοθεί χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν ευθύνες σε ζητήματα ελέγχου και λειτουργίας του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Η βασική δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε ξεχωριστή δίκη, που αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ –που παραμένει προφυλακισμένος–, η σύζυγός του ως συνδιαχειρίστρια, ο χειριστής του παιχνιδιού και ένας μηχανολόγος μηχανικός.

Η δίκη αυτή έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στις 20 Νοεμβρίου.