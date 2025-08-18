Στις 19 Αυγούστου του 2024, ο 19χρονος Γιάννης από τη Βέροια, που βρισκόταν σε διακοπές στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με την οικογένειά του, τραυματίστηκε θανάσιμα. Το παιχνίδι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη και έσπασε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτοξευτεί από τη θέση του και να χάσει την ζωή του. Έναν χρόνο αργότερα, σε λούνα παρκ της Ρόδου, πέντε παιδιά εκτοξεύτηκαν από το παιχνίδι «ταψί» και βρέθηκαν τραυματισμένα στο οδόστρωμα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο πατέρας του Γιάννη, Γιώργος Καμπαϊλής, που εδώ και έναν χρόνο δίνει τη δική του μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, δηλώνει στην κάμερα του mega:

«Δυστυχώς, η ανευθυνότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου συνεχίζεται. Από ό,τι πληροφορήθηκα, το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη σε ένα λούνα παρκ έξω από την πόλη της Ρόδου, όπου είχε αδειοδοτηθεί θεωρητικά από τον δήμο, και μετά από δηλώσεις και επαφές που έγιναν με τον αντιδήμαρχο εκεί, ο οποίος εξέδωσε την άδεια και μάλιστα δημόσια δήλωσε ότι είχαν προσκομιστεί έγγραφα από ιδιωτικό μηχανικό. Μία ιστορία ξανά σαν τη Χαλκιδική».

Ο ίδιος προσθέτει: «Τα χαρτιά αυτά δεν έχουν καμία ισχύ. Οι δήμοι υποχρεούνται να ελέγχουν κάθε έγγραφο που προσκομίζει κάθε επαγγελματίας ή επιχειρηματίας για να αδειοδοτηθεί. Χαρτιά τέτοιου τύπου από ιδιώτες δεν έχουν καμία ισχύ, όπως έχουμε διαπιστώσει μετά από έναν χρόνο προσπάθειας, έχουμε ανακαλύψει και κατανοήσει τελικά τι συμβαίνει».

«Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και το κακό είναι ότι κοροϊδεύει τον κόσμο ο θεματοφύλακας, ο κάθε θεματοφύλακας του νόμου, που είναι ο δήμος, ο εκάστοτε δήμος, ο οποίος διαθέτει τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικούς συμβούλους και όλα τα απαραίτητα. Δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά που λέγονται δημόσια, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Άκουσα ότι διαπιστώσανε ότι τα παιδιά σηκώθηκαν από το παιχνίδι, είναι ψέματα. Έχουμε γίνει πια τόσο καλοί μηχανικοί, που ο καθένας μπορεί μόνος του να καταλάβει. Τα παιδιά ήταν καθισμένα, δεν σηκώθηκαν. Ξεκόλλησε το σάπιο, για μία ακόμη φορά, κομμάτι πάνω από το μηχάνημα. Και ήταν τυχερά, τα βοήθησε η Παναγία, και δεν σκοτώθηκαν γιατί έπεσαν πάνω σε ξύλα. Το δικό μου έπεσε πάνω σε σίδερο και διαλύθηκε», συμπληρώνει, επισημαίνοντας:

«Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση ώστε να δοθούν εντολές για να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουμε συνεχώς νεκρά παιδιά». «Όλοι οι γονείς στην Ελλάδα ξέρουν ότι τα λούνα παρκ είναι σάπια», καταλήγει.