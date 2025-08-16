Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όπου έγινε χθες βράδυ το σοκαριστικό ατύχημα προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τους τέσσερις νεαρούς που έπεσαν από το παιχνίδι ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που που έπεσαν από μικρό ύψος» δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Το ατύχημα συνέβη όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι «ταψί», με αποτέλεσμα τέσσερις νεαροί να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το ατύχημα, τα τέσσερα άτομα πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς κανείς να τραυματιστεί σοβαρά.

Συλλήψεις

Για το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ, όσο και του υπεύθυνου του παιχνιδιού.

Και οι δύο, μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, αφέθηκαν ελεύθεροι.