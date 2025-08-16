Σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Ρόδο για το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν και χτύπησαν στα κάγκελα, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα και έπεσαν από το λεγόμενο «ταψί» σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου.

Για το περιστατικό, το αστυνομικοί του τμήματος Ιαλυσού, που έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, συνέλαβαν την ημεδαπή 64χρονη ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ έναν 62χρονο συγγενή της, που είναι υπεύθυνος λειτουργίας.

Κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ διερευνάται αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Σοκάρουν οι εικόνες

Το in.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή του ατυχήματος. Οι εικόνες σοκάρουν και πραγματικά τα αγόρια που πέφτουν στο κενό από τύχη γλύτωσαν τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: