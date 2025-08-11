Στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες ενός παιχνιδιού σε λούνα παρκ στη Βρετανία, όταν αυτό παρουσίασε βλάβη, αφήνοντάς τους κρεμασμένους ανάποδα για 20 λεπτά. Το συμβάν έλαβε χώρα στο φεστιβάλ «Boardmasters», που διεξάγεται στο Νιουκουέι της Κορνουάλης, όταν το παιχνίδι με την ονομασία «Apollo 13» υπέστη τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα με το κεφάλι προς τα κάτω.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το «Apollo 13» ακινητοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της πορείας του. Το παιχνίδι παρέμεινε ακινητοποιημένο στον αέρα, με τους επιβάτες να είναι ανάποδα, την ώρα που οι παριστάμενοι παρακολουθούσαν με ανησυχία την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φεστιβάλ «Boardmasters Festival», «το παιχνίδι σταμάτησε λόγω προσωρινής διακοπής ρεύματος.»

«Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα σταμάτησε αυτόματα τη λειτουργία του, με τον χειριστή να προχωρά άμεσα σε διαδικασίες αποβίβασης των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κανείς δεν τραυματίστηκε.» Η διοργάνωση επεσήμανε επίσης πως «το «Apollo 13» πλέον λειτουργεί κανονικά και πως προηγήθηκε τεχνικός έλεγχος.» Παρά το απρόοπτο περιστατικό, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Κυριακή (10/8), προσελκύοντας περισσότερους από 50.000 επισκέπτες.