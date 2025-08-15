Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε λούνα παρκ στη Ρόδο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Το ατύχημα συνέβη στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο λεγόμενο «ταψί» του λούνα παρκ, με συνέπεια τουλάχιστον τέσσερα άτομα να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.

Σοκάρουν οι εικόνες

Οι εικόνες του βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη στιγμή του ατυχήματος και δημοσίευσε το in.gr, σοκάρουν, καθώς τα αγόρια που φαίνονται να πέφτουν στο κενό, από τύχη γλύτωσαν τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο