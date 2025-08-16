Πέντε ήταν τελικά οι νεαροί που έπεσαν θύματα του σοκαριστικού ατυχήματος στο «ταψί» του λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου.

Στο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται να εκτινάσσονται από το παιχνίδι του λούνα παρκ τέσσερις νεαροί, ωστόσο στην παρέα υπήρχε και πέμπτος, ο οποίος δεν φαίνεται στο βίντεο, καθώς έπεσε στην αντίθετή πλευρά. Όπως είπε μιλώντας στον ALPHA, εκτινάχθηκε στον τοίχο πίσω από το παιχνίδι και κατέληξε κάτω από το επικίνδυνο παιχνίδι, απ’ όπου απεγκλωβίστηκε με τραύματα στο πόδι, στην κοιλιά και στο χέρι.

Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, ο πέμπτος νεαρός είπε: «Ήμουνα κι εγώ μέσα, έτσι όπως πήγαινε γύρω-γύρω πολύ γρήγορα, ήμουνα με τους φίλους μου και βλέπω το κάθισμά μας να πέφτει πίσω. Βλέπω τους τρεις φίλους μου να πέφτουν πίσω και μέσα σε κλάσματ του δευτερολέπτου εγώ πετάχτηκα από το “ταψί” κι έπεσα πάνω σε έναν τοίχο και μετά από τον τοίχο έπεσα κάτω σε κάτι σίδερα και βγήκα από κάτω από το “ταψί”. Χτύπησα λίγο τα πλευρά μου, το χέρι μου και μπροστά στην κοιλιά» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς πού ακριβώς καθόταν την ώρα του ατυχήματος, είπε πως «ήμασταν πέντε άτομα και εμείς οι πέντε φύγαμε, ακουμπούσαμε πίσω στα σίδερα και κάποια στιγμή ξεκολλάνε τα σίδερα και πέφτουμε κάτω. Τα παιδιά πέσανε μπροστά την ώρα που έσπασε κι εγώ έπεσα μετά από κλάσματα (του δευτερολέπτου) από την φόρα του “ταψιού” έπεσα πάνω στον τοίχο» είπε.