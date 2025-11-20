Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για το θανατηφόρο δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς ανέδειξε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε χώρους ψυχαγωγίας.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, στο εδώλιο παραπέμφθηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού ή με απλή συνέργεια. Η δίωξη αφορά τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, τη σύζυγό του ως συνδιαχειρίστρια, τον χειριστή του παιχνιδιού «crazy dance» και τον μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Δεκέμβριο στην ανακρίτρια Χαλκιδικής, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το πολυσέλιδο βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδει το δυστύχημα σε εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού.

Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη αποκάλυψε ότι το «crazy dance» ήταν ιδιοκατασκευή, αποτελούμενη από συρραφή εξαρτημάτων χωρίς τεχνικό φάκελο, στοιχεία κατασκευαστή ή πιστοποιημένα πρότυπα ασφαλείας. Το κατηγορητήριο απαριθμεί δέκα σοβαρές αστοχίες – δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές – που συνδέονται με τη λειτουργία του παιχνιδιού.

Οι παραλείψεις που αναφέρονται στο κατηγορητήριο

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η μη αντικατάσταση των διάβρωμένων μεταλλικών δομών του αμαξιδίου, η απουσία ρυθμιστή ταχύτητας που θα περιόριζε την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς και η έλλειψη σαφών βιομετρικών κριτηρίων για τη χρήση του παιχνιδιού. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ανεπαρκής εκπαίδευση του χειριστή και απουσία ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα, ώστε να εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης λειτουργίας.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία δοκιμή ή οπτικός έλεγχος από πιστοποιημένο προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην τραγωδία.

Δεύτερη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος

Για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σε αυτήν παραπέμπονται σε δίκη η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο υπάλληλοι του δήμου, δύο μηχανολόγοι μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη για το σκέλος αυτό, ύστερα από αναβολή που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που ισχύει για τη δήμαρχο και μία εκ των αντιδημάρχων.