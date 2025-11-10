Νέοι περιορισμοί στο διαδίκτυο επιβάλλονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων να βλέπουν την πρόσβασή τους σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου να περιορίζεται. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, οι αρχές εφαρμόζουν πλήρη αποκλεισμό ή απαιτούν υποχρεωτική επαλήθευση ταυτότητας και ηλικίας για την είσοδο σε ιστότοπους ενηλίκων.

Σύμφωνα με ειδικούς, το μέτρο αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη παρεξήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου, καθώς η τοπική νομοθεσία αδυνατεί να ελέγξει μια ψηφιακή πραγματικότητα χωρίς σύνορα. Παράλληλα, οι περιορισμοί αυτοί εγείρουν ζητήματα ελευθερίας πρόσβασης στην πληροφορία και εντείνουν τους κινδύνους ασφάλειας, οδηγώντας τη Google να εκδώσει νέα προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η Βρετανία στην αιχμή των εξελίξεων

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τα όρια της διαδικτυακής ελευθερίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για πρόσβαση σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ, σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Forbes Zak Doffman, εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης των VPN — ένα μέτρο που μέχρι σήμερα συναντάται κυρίως σε αυταρχικά καθεστώτα.

Αν και στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων, η πραγματικότητα δείχνει διαφορετική εικόνα: η χρήση VPN έχει εκτοξευθεί. Εκατομμύρια χρήστες «μεταμφιέζουν» την τοποθεσία τους και αποκτούν πρόσβαση μέσω εξυπηρετητών άλλων χωρών, παρακάμπτοντας πλήρως τους περιορισμούς.

Όπως σημειώνει ο Doffman, «οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι, όπως συμβαίνει με το ξέπλυμα χρήματος ή τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, οι τοπικοί νόμοι δεν έχουν ουσιαστική ισχύ σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπως το internet».

Ο ρόλος των VPN και η απειλή για την ελευθερία

Τα VPN αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό εργαλείο για χρήστες σε χώρες με αυστηρή λογοκρισία, επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, ειδησεογραφικά μέσα και εφαρμογές επικοινωνίας που διαφορετικά θα ήταν απαγορευμένα.

Η προοπτική περιορισμού ή απαγόρευσής τους στη Δύση θεωρείται επικίνδυνη και υποκριτική. Όπως προειδοποιεί ο αρθρογράφος, «οι πραγματικοί κακοποιοί πάντα θα βρίσκουν άλλους τρόπους να παρακάμπτουν τα μέτρα· το τίμημα το πληρώνουν οι απλοί χρήστες».

Προειδοποίηση της Google για ψεύτικα VPN

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Google εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καθώς κυβερνοεγκληματίες διανέμουν κακόβουλες εφαρμογές που προσποιούνται νόμιμες υπηρεσίες VPN. Οι εφαρμογές αυτές εγκαθιστούν λογισμικό που υποκλέπτει προσωπικά δεδομένα, τραπεζικούς κωδικούς και πληροφορίες από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Συχνά μιμούνται γνωστά brands ή χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να ξεγελάσουν τους χρήστες. Η Google επισημαίνει ότι τέτοιες εφαρμογές λειτουργούν ως «όχημα» για trojans, remote-access malware και info-stealers, αποσπώντας ιστορικό περιήγησης, ιδιωτικά μηνύματα και οικονομικά στοιχεία.

Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες να κατεβάζουν VPN μόνο από τα επίσημα app stores (Google Play, Apple App Store) και να αποφεύγουν δωρεάν ή άγνωστης προέλευσης εφαρμογές, καθώς συχνά συλλέγουν δεδομένα χωρίς συναίνεση.

Η σύγκρουση ελευθερίας και ελέγχου

Η συζήτηση γύρω από τους περιορισμούς πορνογραφικού περιεχομένου και τη χρήση VPN αναδεικνύει μια βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ κυβερνητικού ελέγχου και ατομικής ελευθερίας. Αν και η προστασία των παιδιών αποτελεί θεμιτό στόχο, οι περιορισμοί στην πρόσβαση, στην ιδιωτικότητα και στα εργαλεία ανωνυμίας ανοίγουν επικίνδυνες πόρτες για μαζική επιτήρηση και λογοκρισία.

Όπως τονίζει ο Doffman, «η απαγόρευση VPN και η υπονόμευση της κρυπτογράφησης άκρου-σε-άκρο αποτελούν ανησυχητική κατεύθυνση για το μέλλον του διαδικτύου. Οι νομοθέτες οφείλουν να σταματήσουν και να σκεφτούν — γιατί η ασφάλεια δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στην απώλεια της ελευθερίας».

Οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ρυθμίσουν το διαδίκτυο, όμως οι χρήστες συνεχίζουν να βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς. Την ίδια στιγμή, η Google κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση επικίνδυνων, ψεύτικων VPN εφαρμογών.

Η παγκόσμια συζήτηση μόλις ξεκινά: ποιο είναι τελικά το όριο ανάμεσα στην προστασία και στον έλεγχο;