Η εποχή των τυπικών οδηγιών πλοήγησης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Με τη νέα τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini, οι Google Maps υπόσχονται να γίνουν ο «συνοδηγός» που πάντα θέλατε. Ακριβείς, συνομιλητικοί και έτοιμοι να σας καθοδηγήσουν χωρίς κόπο.

Αντί να βασίζονται απλώς σε ειδοποιήσεις απόστασης, οι νέες λειτουργίες θα υποδεικνύουν σημεία αναφοράς για να ξέρετε ακριβώς πού να στρίψετε, όπως για παράδειγμα, «στρίψτε αριστερά στο πρατήριο βενζίνης» αντί για «σε 300 μέτρα». Η εμπειρία γίνεται πιο φυσική και πιο φιλική, σαν να έχετε έναν πραγματικό συνεπιβάτη στο πλάι σας.

«Δε χρειάζεται ψάξιμο – τώρα μπορείτε απλώς να ρωτήσετε», υποσχέθηκε η Google σε μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με την ανακαίνιση της εφαρμογής.

Η Google υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που θα αντλούνται από τη Gemini θα είναι ασφαλείς, αξιοποιώντας τα 250 εκατομμύρια μέρη που έχουν συγκεντρωθεί στους Χάρτες τα τελευταία 20 χρόνια. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη σε iPhone και Android, φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.