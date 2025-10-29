Η Google διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί παραβίασης ασφαλείας του Gmail που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επηρέασε εκατομμύρια χρήστες. Όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο X, οι πληροφορίες για διαρροή 185 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης είναι «ψευδείς».

Ο τεχνολογικός κολοσσός εξήγησε ότι οι σχετικές αναφορές προήλθαν από μια «παρερμηνεία» των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που έχουν ήδη συμβεί στο διαδίκτυο.

«Δεν αντικατοπτρίζουν κάποια νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα», υπογράμμισε η Google, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους χρήστες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εταιρεία υπενθύμισε ότι οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια των λογαριασμών τους ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων. Παράλληλα, πρότεινε τη χρήση κλειδιών πρόσβασης ως πιο απλής και αποτελεσματικής εναλλακτικής λύσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.