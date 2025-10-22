Μερίδιο στην αγορά των προγραμμάτων περιήγησης επιδιώκει να αποσπάσει η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, η οποία παρουσίασε έναν νέο browser με τεχνητή νοημοσύνη με στόχο να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Google, που κυριαρχεί με το Chrome.

Ο νέος browser, ονόματι ChatGPT Atlas, φιλοδοξεί επίσης να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που οι χρήστες αναζητούν στον ιστό, καθώς βάζει στο περιθώριο τη γραμμή διεύθυνσης (address bar) -βασικό χαρακτηριστικό της κλασικής αναζήτησης- αφού, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είναι «χτισμένος γύρω από το ChatGPT».

Η OpenAI λάνσαρε τον Atlas την Τρίτη, σε πρώτη φάση για το λειτουργικό σύστημα macOS της Apple.

Ο Atlas σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια της OpenAI να αξιοποιήσει εμπορικά την τεράστια επένδυσή της στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και να κεφαλαιοποιήσει την ολοένα αυξανόμενη βάση χρηστών της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ο Atlas θα περιλαμβάνει μία επί πληρωμή λειτουργία «agent mode», η οποία θα πραγματοποιεί αυτόνομα αναζητήσεις για λογαριασμό των χρηστών του ChatGPT. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές επί πληρωμή του ChatGPT και αξιοποιεί το chatbot για να κάνει «βελτιώσεις που την καθιστούν πιο γρήγορη και πιο χρήσιμη, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον περιήγησής σου».

Η OpenAI έχει ανακοινώσει μια σειρά κινήσεων για να προσελκύσει νέους πελάτες στις διαδικτυακές υπηρεσίες της, συνάπτοντας συνεργασίες με ιστοτόπους ηλεκτρονικού εμπορίου όπως οι Etsy και Shopify, αλλά και πλατφόρμες κρατήσεων όπως οι Expedia και Booking.com.

Στο πρόσφατο συνέδριο DevDay στις αρχές του μήνα, ο Άλτμαν αποκάλυψε ότι το ChatGPT έχει φτάσει τους 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες εβδομαδιαίως, από 400 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Demandsage.

Ο Πατ Μούρχεντ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής αναλυτής της Moor Insights & Strategy, σχολίασε ότι «οι πρώτοι χρήστες θα δοκιμάσουν σίγουρα τον νέο browser της OpenAI», αλλά εξέφρασε σκεπτικισμό για το κατά πόσο ο Atlas μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για το Chrome ή το Microsoft Edge.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι αρχάριοι, εταιρικοί και mainstream χρήστες θα περιμένουν απλώς οι αγαπημένοι τους browsers να αποκτήσουν ανάλογες δυνατότητες».

Ο Μούρχεντ πρόσθεσε ότι το Microsoft Edge ήδη προσφέρει πολλές από αυτές τις λειτουργίες.

Η προσπάθεια της OpenAI έρχεται έναν χρόνο αφότου η Google κατηγορήθηκε για παράνομο μονοπώλιο στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση για την επιβολή διορθωτικών μέτρων κατά της κυριαρχίας της ωστόσο δεν περιλαμβάνει την απόσχιση του Chrome από τη μητρική εταιρεία, όπως είχε ζητήσει το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εν τω μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός χρηστών του διαδικτύου επιλέγει να χρησιμοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) όπως το ChatGPT για αναζητήσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Datos, τον Ιούλιο, το 5,99% των αναζητήσεων σε desktop browsers πραγματοποιούνταν μέσω LLMs, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η Google, βεβαίως, επενδύει και η ίδια μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας προτεραιότητα στις απαντήσεις που παράγονται από AI στα αποτελέσματα αναζήτησής της τον τελευταίο χρόνο.