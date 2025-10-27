Δημοσίευμα του ξένου Τύπου αναφέρει ότι χρήστες του Gmail κλήθηκαν να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους, αφού αποκαλύφθηκε ότι περισσότερα από 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης εκλάπησαν σε μια παραβίαση δεδομένων.

Ο Αυστραλός εμπειρογνώμονας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας Troy Hunt αποκάλυψε το περιστατικό, το οποίο έθεσε σε κίνδυνο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

Το αποκάλεσε «τεράστιο σώμα» παραβιασμένων δεδομένων, το οποίο ανέρχεται σε συνολικά 3,5 τεραμπάιτ. Αυτό ισοδυναμεί με 875 ταινίες HD πλήρους διάρκειας, αναφέρει η Daily Mail.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2025, αλλά μόλις τώρα αποκαλύφθηκε στον ιστότοπο Have I Been Pwned (HIBP) του κ. Hunt.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα παραβιασμένα δεδομένα περιείχαν 183 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με τους ιστότοπους στους οποίους είχαν εισαχθεί και τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν χρησιμοποιηθεί.

Aναλυτικά οι οδηγίες:

Για να ελέγξετε αν έχετε υποστεί παραβίαση, μεταβείτε στον ιστότοπο Have I Been Pwned και εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Έλεγχος» και ο ιστότοπος θα σας δείξει τη λίστα των παραβιάσεων δεδομένων που επηρεάζουν τη διεύθυνση email σας.

Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στη νέα παραβίαση του Gmail, η διεύθυνση email σας ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε παλαιότερες παραβιάσεις που χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία.

Εάν είστε ένας από τους 183 εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτό το τελευταίο περιστατικό, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του email σας το συντομότερο δυνατό.

Μόλις το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA), εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, η οποία στέλνει έναν κωδικό στο smartphone σας για να συνδεθείτε στους online λογαριασμούς σας.

Σύμφωνα με τον κ. Hunt, αυτό το περιστατικό δεν είναι μια μεμονωμένη παραβίαση, αλλά μια συλλογή «αρχείων καταγραφής κλοπής» – μια σειρά αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν και συγκεντρώθηκαν από «κακόβουλο λογισμικό» (malware).