Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί η μηνυτήρια αναφορά που ετοιμάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Αδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή την απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» που καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του πόθεν έσχες του και του σπιτιού που ο ίδιος και η οικογένειά του νοικιάζουν στο Κτηματολόγιο – αυτή η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη, ο Ανδρουλάκης να διεκδικήσει νομικά τη δικαίωσή του απέναντι σε όσα ισχυρίζεται ο υπουργός Υγείας, οξύνει τους ήδη ανεβασμένους τόνους στη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το 2019, όταν υπήρξε ζήτημα με δύο ΑΦΜ της συζύγου του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε να πετάξει λάσπη, επικαλούμενο λάθη λογιστή», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς (Σκάι), αποδεικνύοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει επιθετική τακτική απέναντι σε ισχυρισμούς που αφορούν την ηθική του Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ήγειρε και ερωτήματα για «τους υπουργούς που διατηρούν χρήματα στο εξωτερικό ή έχουν τιμολόγια με το Δημόσιο» κατηγορώντας τη ΝΔ ότι θέλει «να πετάξει λάσπη ως αντίποινα επειδή το ΠΑΣΟΚ (βασιζόμενο σε όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) ζητεί τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών».

Ειδικότερα, χθες το ΠΑΣΟΚ ζητούσε απαντήσεις της κυβέρνησης για δημοσίευμα στο οποίο ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης φέρεται να μεταβίβασε στην αδελφή του την επικαρπία ενός ισόγειου επαγγελματικού χώρου στην περιοχή του Μοσχάτου, στο οποίο στεγάζεται υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων. «Είναι ηθικό υπουργός της κυβέρνησης να “θολώνει” τα νερά με μια νόμιμη κατά τα άλλα πράξη, ώστε να μη φαίνεται ότι σε οίκημα ιδιοκτησίας του στεγάζεται δημόσια υπηρεσία;», σχολίαζαν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.