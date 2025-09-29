Το νέο κύμα κυβερνοεπιθέσεων που προκαλεί ανησυχία σε επιχειρήσεις και κυβέρνηση στη Βρετανία έπληξε αυτή τη φορά νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λονδίνου.

Η ομάδα χάκερ «Radiant» απαιτεί λύτρα για να μην δημοσιοποιήσει στο Διαδίκτυο τα δεδομένα περισσότερων από 8.000 παιδιών που φοιτούν σε δομές της εταιρείας Kido International. Ήδη στον Σκοτεινό Ιστό έχουν αναρτηθεί ονόματα, φωτογραφίες, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας δέκα παιδιών.

Σε ανάρτησή τους οι δράστες προειδοποίησαν: «Το επόμενο βήμα θα είναι να δημοσιοποιήσουμε 30 ακόμα προφίλ για κάθε παιδί και 100 εργαζομένους». Η Kido International δεν έχει απαντήσει σε ερωτήσεις του Reuters, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και διεξάγονται από τη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος.

Μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, οι χάκερ ανέφεραν ότι πέρασαν εβδομάδες εξετάζοντας τα αρχεία της εταιρείας και ισχυρίστηκαν πως είναι Ρώσοι, χωρίς όμως να προσκομίσουν αποδείξεις. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως επίθεση ransomware, όπου τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και οι δράστες ζητούν χρήματα για την αποδέσμευσή τους. Δεν αποκάλυψαν το ποσό που απαιτούν.

«Οι κυβερνοεγκληματίες βάζουν στο στόχαστρο οποιονδήποτε θεωρούν ότι μπορεί να τους αποφέρει κέρδος και οι επιθέσεις εναντίον όσων φροντίζουν παιδιά είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδεις» δήλωσε ο Τζόναθαν Έλινσον, στέλεχος του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας που υπάγεται στην υπηρεσία πληροφοριών GCHQ.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει τη Βρετανία τους τελευταίους μήνες. Το Σάββατο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εγγυηθεί έκτακτο δάνειο ύψους 2 δισ. δολαρίων προς την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover, μετά την επίθεση του Αυγούστου που διέκοψε την παραγωγή έως και τον Οκτώβριο.