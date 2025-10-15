Η Google παρουσίασε δύο νέες λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη: AI περιλήψεις στο Discover και μια ροή αθλητικών ειδήσεων στη Search.

Google Discover. Οι χρήστες θα βλέπουν πλέον προεπισκοπήσεις με περιλήψεις που δημιουργούνται από AI για δημοφιλή θέματα που παρακολουθούν. Οι περιλήψεις αντλούν πληροφορίες από πολλαπλούς εκδότες και μπορούν να επεκταθούν για περισσότερες λεπτομέρειες και συνδέσμους προς σχετικά άρθρα.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα και την Ινδία, μετά από δοκιμές που έγιναν νωρίτερα το καλοκαίρι στις ΗΠΑ. Ένας εκπρόσωπος της Google επιβεβαίωσε ότι οι AI περιλήψεις του Discover “εγκαινιάστηκαν επίσημα” στις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Εκείνη την περίοδο, οι περιλήψεις εμφανίζονταν σε iOS και Android για δημοφιλή θέματα lifestyle (όπως αθλητισμό και ψυχαγωγία). Το TechCrunch είχε αναφέρει το γεγονός, χωρίς ωστόσο επίσημη ανακοίνωση από τη Google.

What’s new

Στη λειτουργία αναζήτησης, ένα νέο κουμπί “What’s new” θα εμφανίζεται σύντομα όταν οι χρήστες αναζητούν ομάδες ή αθλητές μέσω κινητού. Αυτό το κουμπί ανοίγει μια ροή με τις πιο πρόσφατες τάσεις και άρθρα σχετικά με το θέμα. Η διάθεση του χαρακτηριστικού ξεκινά στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί έχει σημασία. Το Discover υπήρξε σταθερή πηγή επισκεψιμότητας για πολλούς εκδότες. Η Google υποστηρίζει ότι τα νέα εργαλεία βοηθούν τους χρήστες να εξερευνούν περισσότερο τον ιστό, όχι λιγότερο. Ωστόσο, οι εκδότες θα πρέπει να παρακολουθήσουν κατά πόσο η στροφή στις AI περιλήψεις μειώνει την ανάγκη των χρηστών να κάνουν κλικ για να διαβάσουν ολόκληρα άρθρα — κάτι που θα μπορούσε να έχει παρόμοιο αρνητικό αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα, όπως συνέβη με τις AI Overviews στη Google Search.