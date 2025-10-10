Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τις πλατφόρμες Snapchat, YouTube, App Store της Apple και Google Play σχετικά με την πρόσβαση ανηλίκων και τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό DSA.

Η Κομισιόν εξετάζει αν οι πλατφόρμες τηρούν τους όρους χρήσης όσον αφορά την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών.

εξετάζει αν οι τηρούν τους όρους χρήσης όσον αφορά την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν , στη Δανία το 50% των παιδιών 10-11 ετών χρησιμοποιούν Snapchat , ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό για το YouTube φτάνει το 50% στους 11χρονους.

, στη Δανία το 50% των παιδιών , ενώ στη Γαλλία το αντίστοιχο ποσοστό για το φτάνει το 50% στους 11χρονους. Τα App Store της Apple και το Google Play χρησιμοποιούνται ευρέως από παιδιά κάτω των 13 ετών, παραβιάζοντας τους όρους χρήσης .

χρησιμοποιούνται ευρέως από παιδιά κάτω των 13 ετών, . Υπάρχει ανησυχία για την έκθεση παιδιών σε ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο και υπηρεσίες .

. Έρευνες διεξάγονται και για άλλες πλατφόρμες όπως TikTok, Facebook και Instagram.

Πιο αναλυτικά

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται οι διαδικτυακές πλατφόρμες Snapchat, YouTube, App Store της Apple και Google Play, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ.

Η αρμόδια Επίτροπος αναφέρθηκε στο θέμα από τη Δανία, επικαλούμενη ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν εκτεταμένη χρήση των πλατφορμών αυτών από ανηλίκους.

Συγκεκριμένα, στη Δανία, το 50% των παιδιών ηλικίας 10-11 ετών έχουν πρόσβαση στο Snapchat, γεγονός που παραβιάζει τους όρους της ίδιας της πλατφόρμας.

Παράλληλα, στη Γαλλία, σχεδόν το 50% των εφήβων ηλικίας 11 ετών χρησιμοποιούν καθημερινά το YouTube, παρά το γεγονός ότι και αυτό απαγορεύεται από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στα App Store της Apple και το Google Play, όπου παιδιά κάτω των 13 ετών πραγματοποιούν λήψεις εφαρμογών, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς.

Ο κ. Ρενιέ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την έκθεση ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και υπηρεσίες στις παραπάνω πλατφόρμες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στο Snapchat, τα παιδιά επιτρέπεται να αγοράσουν ατμιστικά προϊόντα. Στο YouTube, τα παιδιά εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο. Στα app stores, τα παιδιά επιτρέπεται να κατεβάζουν εφαρμογές για τυχερά παιχνίδια ή πορνογραφικές εφαρμογές. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο οι πλατφόρμες συμμορφώνονται με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου και στη ρύθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες και για άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το TikTok, το Facebook και το Instagram, σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στον DSA και την προστασία των ανηλίκων χρηστών.