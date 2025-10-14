Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 11,3 δισ. λίρες) για τη δημιουργία ενός μεγάλου κόμβου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτεία Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας.

Το έργο, που θα κατασκευαστεί στην παραλιακή πόλη Βισακαπατνάμ, θα ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο AI κέντρων της Google, το οποίο εκτείνεται σε 12 χώρες.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Google Cloud Thomas Kuri, σε εκδήλωση στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δήλωσε ότι: «Είναι ο μεγαλύτερος κόμβος τεχνητής νοημοσύνης στον οποίο πρόκειται να επενδύσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η επένδυση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το έργο θα περιλαμβάνει υποδομές cloud computing, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυο οπτικών ινών.

«Η εγκατάσταση αυτή θα φέρει την κορυφαία τεχνολογία μας στον κλάδο σε επιχειρήσεις και χρήστες στην Ινδία, επιταχύνοντας την καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και οδηγώντας την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai.

Η κυβέρνηση της Άντρα Πραντές ανακοίνωσε ότι η επίσημη συμφωνία για την υλοποίηση του έργου θα υπογραφεί εντός της εβδομάδας.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα για το ψηφιακό μέλλον, την καινοτομία και την παγκόσμια θέση της πολιτείας μας», δήλωσε η υπουργός Τεχνολογίας της πολιτείας, Νάρα Λοκές.

Επίσης η Ινδία εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο κόμβο για data centers Τεχνητής Νοημοσύνης, με χαμηλό κόστος δεδομένων και εκρηκτική αύξηση της χρήσης διαδικτύου.

Το νέο data center της Google θα συμβάλει στους στόχους της πολιτείας για ανάπτυξη 6GW συνολικής χωρητικότητας data centers μέχρι το 2029, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Σημειώνεται ότι, το 2024 η συνολική χωρητικότητα της ινδικής βιομηχανίας κέντρων δεδομένων ξεπέρασε το 1GW, σχεδόν τριπλασιάζοντας τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με την έκθεση India Data Centre Market Dynamics 2024 της εταιρείας JLL.

Με πληροφορίες από BBC