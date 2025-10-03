Το Google Wallet ανανεώθηκε και με νέα εμφάνιση διατίθεται σταδιακά σε όλους τους χρήστες Android. Οι αλλαγές που έθεσε σε ισχύ η εταιρεία φέρνουν μικρές αλλά και ουσιαστικές βελτιώσεις στην εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Η νέα σχεδίαση ακολουθεί το πρότυπο Material 3 Expressive. Η πιο εμφανής αλλαγή είναι η αντικατάσταση του κειμένου «Wallet» στην επάνω αριστερή γωνία με νέο λογότυπο, το οποίο σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ψηφιακής τσέπης. Παράλληλα, το εικονίδιο για την προσθήκη κάρτας απλοποιήθηκε σε ένα κομψό σύμβολο «+», αντί της παλαιότερης ένδειξης «+ Add to Wallet».

Οι χρήστες έχουν πλέον ευκολότερη πρόσβαση στο ιστορικό συναλλαγών με κάρτες. Επίσης, ενσωματώθηκαν πιο ομαλές κινούμενες εικόνες, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία χρήσης. Αν και οι αλλαγές δεν είναι μεγάλες, δείχνουν τη στρατηγική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η εφαρμογή τα επόμενα χρόνια.

Από κάρτες σε ψηφιακή ταυτότητα

Η εφαρμογή έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από έναν χώρο αποθήκευσης καρτών. Σήμερα, μπορεί να υποστηρίξει ταυτότητες, διαβατήρια, εισιτήρια, κάρτες επιβράβευσης, ψηφιακά κλειδιά και πολλά ακόμη. Έτσι, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το πορτοφόλι για τις καθημερινές συναλλαγές και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Διάθεση της νέας έκδοσης

Η ανανεωμένη έκδοση 25.38 διατίθεται μέσω server update, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή λήψη από τους χρήστες. Αρκεί να κλείσουν και να ανοίξουν ξανά την εφαρμογή για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.