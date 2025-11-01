Ένα κύμα αισιοδοξίας σαρώνει τη Σίλικον Βάλεϊ, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ανακοίνωσαν εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η εκρηκτική ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud και της τεχνητής νοημοσύνης εκτόξευσε τα έσοδα σχεδόν όλων των «γιγάντων» του κλάδου, με μοναδική εξαίρεση τη Meta.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ συνεχίζει να προσπαθεί να αποσβέσει τις τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η στροφή προς το Metaverso εξακολουθεί να προκαλεί οικονομικές απώλειες.

Εντυπωσιακές επιδόσεις για Google, Amazon και Apple

Η Alphabet, μητρική της Google, ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 100 δισ. δολαρίων σε έσοδα μέσα σε τρίμηνο (102,2 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2024. Τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 35 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 33%.

Παράλληλα, η Amazon ενίσχυσε τον τίτλο της «μηχανής του cloud» της παγκόσμιας αγοράς, καθώς η μονάδα AWS εκτόξευσε τα συνολικά έσοδα του ομίλου στα 180,1 δισ. δολάρια (+13,4%). Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 21,18 δισ., αυξημένα κατά 38,2% σε ετήσια βάση, ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο τα συνολικά κέρδη ανήλθαν στα 56,47 δισ. δολάρια – άνοδος 44%.

Η Apple κατέγραψε το καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας της, με πωλήσεις 102,5 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 8%. Ο δείκτης κερδών ανά μετοχή βελτιώθηκε κατά 13% στα 1,85 δολάρια, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 0,26 δολαρίων ανά μετοχή.

Microsoft, Tesla και Nvidia στο επίκεντρο

Η Microsoft συνέχισε την ανοδική της πορεία με κέρδη 27,7 δισ. δολαρίων (+12%) και συνολικά έσοδα 67,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη δυναμική της πλατφόρμας Azure και τη ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tesla, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης, παρουσίασε έσοδα 28,09 δισ. δολαρίων, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 29%, στα 1,77 δισ. δολάρια, λόγω της στασιμότητας στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, που αυξήθηκαν μόλις κατά 6%.

Η Nvidia αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στα μέσα Νοεμβρίου, με τις αγορές να προβλέπουν συνέχιση της ισχυρής ανοδικής πορείας χάρη στις πωλήσεις επεξεργαστών AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα

Ακόμη και μικρότερης κλίμακας εταιρείες, όπως η OpenAI, καταγράφουν θεαματική άνοδο, με αύξηση εσόδων κατά 16% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τα 4,3 δισ. δολάρια. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μαζική διείσδυση των υπηρεσιών ChatGPT στις επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας (CNMC) δείχνουν ότι το 35% των Ισπανών χρηστών διαδικτύου χρησιμοποιεί τακτικά κάποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Το ChatGPT παραμένει το πιο δημοφιλές εργαλείο με ποσοστό 30,6%, ενώ ακολουθούν το Gemini/Notebook LM (5,1%), το Perplexity (1,8%), το DeepSeek (1,5%) και το Grok (1%).

Η έκρηξη στη χρήση εφαρμογών AI αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει οριστικά από τα εργαστήρια στην καθημερινή ζωή των πολιτών, επιβεβαιώνοντας τη νέα οικονομική πραγματικότητα του ψηφιακού αιώνα.