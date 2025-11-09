Ένα νέο κύμα νομοθετικών ρυθμίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχει θέσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες κινητών τηλεφώνων υπό περιορισμούς πρόσβασης σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, οι αρχές επιβάλλουν πλήρη αποκλεισμό ιστοσελίδων ενηλίκων ή υποχρεωτικούς ελέγχους ταυτότητας και ηλικίας για τους χρήστες που προσπαθούν να τις επισκεφθούν.

Πρόκειται για ένα μέτρο που, σύμφωνα με ειδικούς, αποδεικνύει θεμελιώδη παρεξήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του παγκόσμιου διαδικτύου, καθώς η τοπική νομοθεσία δεν μπορεί να περιορίσει μια ψηφιακή πραγματικότητα χωρίς σύνορα. Ταυτόχρονα, τέτοιοι περιορισμοί έχουν βαθιές επιπτώσεις στην ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε τη Google να εκδώσει νέα προειδοποίηση.

Η Βρετανία οδηγεί τις εξελίξεις

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να βρίσκεται στην αιχμή της σύγκρουσης για τα όρια της διαδικτυακής ελευθερίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για την πρόσβαση σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Forbes Zak Doffman, εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο απαγόρευσης των VPN – κάτι που μέχρι σήμερα συναντάται μόνο σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα.

Η λογική πίσω από τα μέτρα αυτά είναι η προστασία των ανηλίκων, ωστόσο η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική: η χρήση VPN έχει εκτοξευθεί. Εκατομμύρια χρήστες «μεταμφιέζουν» την τοποθεσία τους και αποκτούν πρόσβαση μέσω εξυπηρετητών σε άλλες χώρες, παρακάμπτοντας έτσι πλήρως τους περιορισμούς.

«Οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι, όπως συμβαίνει με το ξέπλυμα χρήματος ή τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, οι τοπικοί νόμοι δεν έχουν ουσιαστική ισχύ σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπως το internet», τονίζει ο Doffman.

Ο ρόλος των VPN και η απειλή για την ελευθερία στο διαδίκτυο

Τα VPN (Virtual Private Networks) αποτελούν εδώ και χρόνια εργαλείο-σωσίβιο για χρήστες σε χώρες με αυστηρή λογοκρισία. Μέσω αυτών, πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, ειδησεογραφικά μέσα και εφαρμογές επικοινωνίας που αλλιώς θα ήταν απαγορευμένα.

Η ιδέα περιορισμού ή απαγόρευσης των VPN στη Δύση θεωρείται επικίνδυνη και υποκριτική, καθώς –όπως προειδοποιεί ο αρθρογράφος– «οι πραγματικοί κακοποιοί πάντα θα βρίσκουν άλλους τρόπους να παρακάμπτουν τα μέτρα· το τίμημα το πληρώνουν οι απλοί χρήστες».

Προειδοποίηση της Google: Τα ψεύτικα VPN είναι παγίδες

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Google εξέδωσε νέα προειδοποίηση ασφάλειας για εκατομμύρια χρήστες που κατεβάζουν VPN εφαρμογές. Σύμφωνα με την εταιρεία, κυβερνοεγκληματίες διανέμουν κακόβουλες εφαρμογές που προσποιούνται νόμιμες υπηρεσίες VPN, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη ζήτηση.

Οι εφαρμογές αυτές, μόλις εγκατασταθούν, εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να υποκλέψει προσωπικά δεδομένα, τραπεζικούς κωδικούς και πληροφορίες από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Συχνά μιμούνται γνωστά brands ή χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering) για να πείσουν τον χρήστη να τις κατεβάσει.

Η Google προειδοποιεί ότι τέτοιες εφαρμογές λειτουργούν ως «όχημα» για trojans, remote-access malware και info-stealers, τα οποία αποσπούν: το ιστορικό περιήγησης, ιδιωτικά μηνύματα, οικονομικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμών.

Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες να εγκαθιστούν VPN μόνο από τα επίσημα app stores (Google Play, Apple App Store) και να αποφεύγουν δωρεάν ή άγνωστης προέλευσης VPN, καθώς συχνά συλλέγουν δεδομένα χωρίς συναίνεση.

Η συζήτηση γύρω από τις απαγορεύσεις πορνογραφικού περιεχομένου και τη χρήση VPN αποκαλύπτει μια βαθύτερη σύγκρουση μεταξύ κυβερνητικού ελέγχου και ατομικής ελευθερίας. Η επίκληση της προστασίας των παιδιών μπορεί να έχει θεμιτό σκοπό, ωστόσο η επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση, στην ιδιωτικότητα και στα εργαλεία ανωνυμίας ανοίγει επικίνδυνες πόρτες για μαζική επιτήρηση και λογοκρισία.

Όπως σημειώνει ο Doffman, «η απαγόρευση VPN και η υπονόμευση της κρυπτογράφησης άκρου-σε-άκρο αποτελούν ανησυχητική κατεύθυνση για το μέλλον του διαδικτύου. Οι νομοθέτες οφείλουν να σταματήσουν και να σκεφτούν — γιατί η ασφάλεια δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στην απώλεια της ελευθερίας».

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ρυθμίσουν το διαδίκτυο, αλλά οι χρήστες βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς. Την ίδια ώρα, η Google προειδοποιεί ότι η έκρηξη εγκατάστασης VPN έχει φέρει μαζί της και επικίνδυνες, ψεύτικες εφαρμογές.

Και η παγκόσμια συζήτηση μόλις ξεκίνησε: ποιο είναι το όριο ανάμεσα στην προστασία και στον έλεγχο;