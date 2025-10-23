Drones έπληξαν εκ νέου σήμερα το Χαρτούμ και το αεροδρόμιό του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο AFP, επιτείνοντας την ένταση στην πρωτεύουσα του Σουδάν.

“Στις 4 τα ξημερώματα άκουσα τον ήχο πυρών της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην στρατιωτική ταξιαρχία και την ιατρική μονάδα”, δήλωσε κάτοικος του νότιου Ομντουρμάν, περιγράφοντας τη νέα επίθεση. Άλλος κάτοικος των νότιων προαστίων είπε ότι είδε drones να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, στόχο επίθεσης για τρίτη ημέρα. “Μετά τις 4 ο ήχος των drones ήταν δυνατός. Τα είδα να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο και άκουσα εκρήξεις”, πρόσθεσε.

Από την Τρίτη, το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και δύο χρόνια και επρόκειτο να επαναλειτουργήσει, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι επιθέσεις αποδίδονται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που από τον Απρίλιο του 2023 βρίσκονται σε πόλεμο εξουσίας με τον τακτικό στρατό.

Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ωστόσο ανεστάλη “μέχρι νεοτέρας”, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Κατεστραμμένη πρωτεύουσα και ανθρωπιστική κρίση

Αν και ο σουδανικός στρατός ανέκτησε την άνοιξη τον έλεγχο του Χαρτούμ, μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει σε ερείπια. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, ενώ οι επιθέσεις με drones από τις ΔΤΥ συνεχίζονται. Περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στην πρωτεύουσα τους τελευταίους δέκα μήνες, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σουδανικές αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βασικές υποδομές του Χαρτούμ – μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο – με στόχο να μεταφέρουν ξανά εκεί την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της, που λειτουργούν προσωρινά στο Πορτ Σουδάν.

Από τον πόλεμο που μαίνεται στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση ως “τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως”.