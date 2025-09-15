Αυξημένη ένταση επικρατεί στο Σουδάν καθώς η χώρα συνεχίζει να σπαράσσεται από αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Τις τελευταίες ημέρες, επιδρομές drones των ΔΤΥ έπληξαν θέσεις των ενόπλων δυνάμεων και κρίσιμες πολιτικές υποδομές στο νότιο κομμάτι της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση ανώτατου αξιωματικού, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ένοπλη σύγκρουση, που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες —αν όχι εκατοντάδες— χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια βρέθηκαν εκτοπισμένοι. Ο ΟΗΕ τοποθετεί το Σουδάν στις χώρες που βιώνουν μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιθέσεις της Κυριακής στόχευσαν το αρχηγείο της 18ης ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη δυτική όχθη του Νείλου, ανατολικά της πόλης Κόστι, υπό τον έλεγχο του στρατού στην πολιτεία του Λευκού Νείλου. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν χτυπήματα στη στρατιωτική αεροπορική βάση και στο αεροδρόμιο της Κενάνα, νοτιοανατολικά της Κόστι, όπως και σε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στην Ουμ Νταμπακίρ.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Κόστι ανέφεραν “ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των επιδρομών”, χωρίς να υπάρξει ανάληψη ευθύνης αμέσως μετά τα συμβάντα.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων γνωστοποίησε ότι drones των ΔΤΥ πραγματοποίησαν πρόσθετες επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταστάσεις στην Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαρτούμ, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Επαναλαμβανόμενες επιδρομές και αδιάλλακτη στάση

Αυτές οι επιθέσεις ακολούθησαν ένα νέο κύμα πληγμάτων από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των ΔΤΥ, τα οποία προκάλεσαν καταστροφές σε ζωτικές υποδομές στη Χαρτούμ και τα περίχωρά της. Στόχοι αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, διυλιστήριο πετρελαίου, εργοστάσιο οπλοπαραγωγής και αεροπορική βάση.

Μετά την ανακατάληψη της πρωτεύουσας από τον στρατό τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ εντείνουν τις προσβολές μέσω UAVs σε περιοχές ελεγχόμενες από τον τακτικό στρατό, υπογραμμίζοντας την όξυνση της στρατιωτικής βίας.

Όλες οι προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής. Το Σάββατο, η προσωρινή κυβέρνηση που ορίστηκε από τον στρατό απέρριψε πρόταση για εκεχειρία την οποία υπέβαλαν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, αντιδρώντας στην “αποκλειστική μεταβατική διαδικασία” που θεωρούν ότι τους αφήνει εκτός από τον πολιτικό σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας.

Οι τέσσερις χώρες είχαν ζητήσει την άμεση εφαρμογή ανθρωπιστικής εκεχειρίας διάρκειας τριών μηνών, με στόχο την σταδιακή μετάβαση σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης εντός εννέα μηνών.

Παρά τη διεθνή πίεση, οι αντίπαλες πλευρές εμφανίζονται ανυποχώρητες, δηλώνοντας διαρκώς τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον πόλεμο “έως την οριστική στρατιωτική επικράτηση”.