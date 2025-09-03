Ο Πάπας Λέων XIV απηύθυνε ισχυρή έκκληση για μια «συντονισμένη ανταπόκριση» μπροστά στην κλιμακούμενη «ανθρωπιστική καταστροφή» που εξελίσσεται στο Σουδάν, μια χώρα που δοκιμάζεται σκληρά από τον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο αλλά και από μια φονική κατολίσθηση που συγκλόνισε πρόσφατα την περιοχή του Νταρφούρ.

«Τραγικά νέα μας έρχονται από το Νταρφούρ (δυτικό Σουδάν). Στην Ελ Φάσερ πολλοί άμαχοι βρίσκονται παγιδευμένοι στην πόλη, θύματα του λιμού και της βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας κατά το τέλος της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασής του στο Βατικανό.

Η πόλη Ελ Φάσερ, η οποία παραμένει υπό πολιορκία για περισσότερο από έναν χρόνο, βιώνει τη σφοδρότερη μέχρι στιγμής επίθεση από παραστρατιωτικές ομάδες. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της υποφέρει από την πείνα, τις ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης και τη συνεχή βία.

Ο πάπας Λέων κάλεσε με έντονο τρόπο «τους υπευθύνους και τη διεθνή κοινότητα να εγγυηθούν την πρόσβαση στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και να συντονίσουν μια ανταπόκριση για να δοθεί τέλος σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή».

Παράλληλα, τόνισε πως «είναι καιρός να αρχίσει ένας σοβαρός, ειλικρινής και συνολικός διάλογος ανάμεσα στα μέρη για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση και να ξαναδοθεί ελπίδα, αξιοπρέπεια και ειρήνη στον σουδανικό λαό», απευθυνόμενος στους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η κλιμάκωση της κρίσης στο Σουδάν

Από τον Απρίλιο του 2023, το Σουδάν βρίσκεται βυθισμένο σε αιματηρό πόλεμο μεταξύ του εθνικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης. Η ένοπλη σύγκρουση έχει εξελιχθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» των τελευταίων ετών, με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Πολλές περιοχές της χώρας έχουν ανακηρυχθεί σε κατάσταση λιμού, ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια.

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στη «καταστροφική κατολίσθηση» που σημειώθηκε πρόσφατα στο Νταρφούρ, αφήνοντας πίσω «οδύνη και απελπισία». Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η φυσική καταστροφή που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, επιτείνοντας τη δυστυχία στον ήδη πληγωμένο πληθυσμό.

Ο ποντίφικας εξέφρασε ακόμη την ανησυχία του για τη «ραγδαία εξάπλωση της χολέρας», η οποία απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους στις πληγείσες περιοχές.

Επιχειρήσεις διάσωσης μετά την κατολίσθηση στο Νταρφούρ

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γύρω στα 100 πτώματα έχουν εντοπιστεί στο απομακρυσμένο χωριό Ταρασίν, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Κυριακή και προκάλεσε τεράστιο αριθμό θυμάτων στην κοιλάδα Τζέμπελ Μάρα.

Ο Μοχάμεντ Αμπντελραχμάν Αλ Νάιρ, εκπρόσωπος του Κινήματος του Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (MLS), δήλωσε πως «βάσει των πληροφοριών μέχρι χθες, 100 πτώματα έχουν βρεθεί», ενώ επισήμανε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε πόρους για τη διάσωση πιθανών επιζώντων.

Εικόνες που δημοσίευσε το MLS απεικονίζουν τη σοβαρότητα της καταστροφής: εκτεταμένες λάσπες, ξεριζωμένα δέντρα και ερείπια σπιτιών καλύπτουν το χωριό, καθιστώντας δύσκολη τόσο την καταμέτρηση των θυμάτων όσο και την αντιμετώπιση των ζημιών.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ επισήμανε ότι το χωριό Ταρασίν είναι εξαιρετικά δύσβατο, γεγονός που δυσχεραίνει τον ακριβή υπολογισμό των απωλειών. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 300 έως 1.000 νεκρούς, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του MLS, σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός —πάνω από χίλιοι κάτοικοι— φέρεται να χάθηκε από την καταστροφή. Μόνο ένας άνθρωπος φέρεται να επέζησε, ωστόσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές του Σουδάν, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονται σε κινητοποίηση για την παροχή άμεσης βοήθειας, ενώ το MLS ζήτησε επειγόντως υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Παρά το εύρος της τραγωδίας, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής εκεχειρία, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.