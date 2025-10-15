Αλλεπάλληλα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο την πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή στον στρατό και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, ο στρατός κατέρριψε «την πλειονότητα των drones», που στόχευαν βάσεις του στρατού βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Αυτόπτες μάρτυρες στο Ομντουρμάν, τη δίδυμη πόλη του Χαρτούμ, είπαν πως είδαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την πόλη και άκουσαν «ισχυρές εκρήξεις» στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί από τις 15 Απριλίου 2023 σε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στον στρατό του στρατηγού Αμπντέλ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), με τους δεύτερους να πλήττουν συχνά θέσεις του στρατού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση Δυνάμεις Ασπίδας του Σουδάν, που πρόσκειται στον στρατό, η πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων χθες, Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη της.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει στον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων, αλλά και στη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, που υπάρχει αυτή τη στιγμή», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.