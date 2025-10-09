Ένα φερόμενο «ερωτικό τρίγωνο» με εμπλοκή δύο αξιωματικών και μιας γυναίκας στοίχισε τη ζωή σε 14 άτομα, όταν μια ανταλλαγή πυρών ξέσπασε στο Νότιο Σουδάν

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο στρατιωτικό περιβάλλον: σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, οι δύο άνδρες — ο ένας υποστηρικτής του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ, ο άλλος πιστός στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ — διαπληκτίστηκαν έντονα και ξεκίνησαν πυροβολισμούς. Και οι δύο αρχικά έπεσαν νεκροί, ενώ άλλοι 12 στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, το περιστατικό δεν είχε πολιτικά κίνητρα, αλλά οφείλεται ακριβώς σε αυτό το «ερωτικό τρίγωνο». Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τα κίνητρα και το ποιες δυνάμεις εμπλέκονται,

«Ένα ερωτικό τρίγωνο μοιάζει να είναι η αιτία», συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Οι δύο άνδρες εμπλέκονταν, προφανώς, ερωτικά με την ίδια γυναίκα».