Ένα έγκλημα με ακόμα πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, μια υπόθεση σοκ, μία τραγωδία με 2 νεκρούς, και 2 ακόμα νεαρά άτομα να είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας με τις πληροφορίες να μιλούν και για άλλα εντάλματα σύλληψης έτοιμα στο συρτάρι.

Οι σχέσεις των πρωταγωνιστών της υπόθεσης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπαίνουν στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες συχνά αποδεικνύονται αποκαλυπτικές.

Το Live News εξασφάλισε μία μαρτυρία από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολλά, ήταν ίσως ο πιο κοντινός άνθρωπος στο 68χρόνο θύμα, δεν γνώριζε όμως φυσικά μόνο αυτόν αλλά και όλα τα άλλα πρόσωπα που τον περιέβαλαν. Θα μιλήσει αποκλειστικά στο Live News και θα δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για έναν άνθρωπο που όπως φαίνεται δούλευε νυχθημερόν.

-Έφευγε το πρωί, πήγαινε στο άλλο το μαγαζί γιατί δούλευε και τη νύχτα και ήταν όλο το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ αργά έμενε στο κάμπινγκ. Και δεν έκανε ένα μπάνιο. Δηλαδή ένα μπάνιο στη θάλασσα δεν είχε κάνει. Δούλευε, ήταν εκεί και μου έλεγε έχω κουραστεί, αλλά δεν γίνεται μόνο του. Όλοι ζητάνε κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω.

-Τι τον είχε πιέσει τόσο πολύ, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που ζήταγαν;

-Οι δικοί του φαντάζομαι.

Ο 68χρόνος έχει περιγραφεί ως δοτικός αλλά και δεσποτικός, εργασιομανής αλλά και συγκεντρωτικός, οι φίλοι του έβλεπαν έναν άνθρωπο πιεσμένο που όμως δεν παραχωρούσε καμία εργασία να την κάνει κάποιος άλλος.

«Μα δεν μπορούσε να το δουλέψει ο (ανιψιός) ήταν μικρό παιδί. Ούτε ήξερε και ούτε και ήθελε έτσι όπως τον έβλεπα. Τι να δουλέψει; Αυτός όποιον έβρισκε, του έλεγε «έλα έτσι». Μα έτσι έκανε… όποιον γνώριζε «Α! έχω κάμπινγκ! Έλα!». Και γι’ αυτό είχε και επιστάτη για να μπορεί να κάνει και τη δουλειά του ο άνθρωπος γιατί έφευγε και ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά».

Κομβικό σημείο στην ζωή του φαίνεται πως ήταν το επεισόδιο με τον πυροβολισμό που δέχτηκε πριν λίγο καιρό, φαίνεται πώς από την μία διασκέδαζε ή προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να φανεί ψύχραιμος κι από την άλλη αναζητούσε καταφύγιο στο κάμπινγκ.

Πώς περιέγραφε ο ίδιος την επίθεση που δέχθηκε

-Τι σας έλεγε;

-Πρώτα από όλα ότι ανησυχούσε. Ότι αυτός που τον χτύπησε πίσω από αυτό κρύβεται άτομο με συμφέρον. Δεν ήξερε ποιος είναι. Ένιωσε ότι θα είναι ασφαλής και γι’ αυτό πήγε να μείνει στο κάμπινγκ, έτσι πίστευε ότι επειδή θα έχει και κόσμο, αποκλείεται. Πίστευε ότι αυτό το άτομο που κρυβόταν πίσω από αυτό, το έκανε για εκφοβισμό, όχι ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι νόμιζε και το έπαιρνε στα αστεία.

Η κουβέντα μοιραία θα πάει και στον ανιψιό που ήταν άλλωστε και συνεταίρος του κάμπινγκ, γιατί ο θείος του που τον εμπιστευόταν δεν του είχε δώσει την διαχείριση, ώστε ακόμα και να απομακρυνθεί από το κάμπινγκ για κάποιο διάστημα; Οι φίλοι του 68χρόνου θα επιμείνουν πως στα μάτια του θείου ο ανιψιός ήταν επιπόλαιος.

Πώς έβλεπαν οι φίλοι του 68χρονου την σχέση με τον ανιψιό

-Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο …. Από μικρό παιδί όταν στα έχουν όλα έτοιμα στο χέρι και δεν στεναχωριέσαι για τίποτα πως μεγαλώνεις; Φερόταν σαν χαζό. Ό,τι του έλεγες το πίστευε, ό,τι του έλεγες το πίστευε, όλα τα έπαιρνε στο: ‘εντάξει μωρέ σιγά και εγώ έχω λεφτά’ και μαγκιά και έτσι. Είχε πουλήσει ένα σπίτι ο (ανιψιός) στην Αθήνα. Του πατέρα του, του το έχει αφήσει, για τίποτα, έτσι το έδωσε.

– Ξέρετε για τι ποσό το έδωσε;

-Γύρω στα 70.000 κάτι τέτοιο άκουσα. Ο …. είχε όλα τα χαρακτηριστικά, να είναι ένα καλό παιδί και επέλεξε, δεν ξέρω τι δρόμο έχει επιλέξει. Δεν μπορεί να στέκεται ο δολοφόνος δίπλα μου, να μου σκοτώνει εμένα ένα δικό μου αγαπημένο πρόσωπο και να είμαι και bodybuilder και να είμαι και ψηλός και να είμαι και γομάρι και ο άλλος να είναι μια πιθαμή άνθρωπος και να μην του χώσω μία.

Οι μαρτυρίες αυτές με όσα αποκλειστικά λένε στο Live News ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση καθώς δείχνουν άγνωστες πτυχές της ζωής του 68χρόνου που όπως φαίνεται με την απόφαση του να μένει στο κάμπινγκ για προστασία έκανε ένα μοιραίο λάθος.

