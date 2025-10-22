Την επιθυμία του να αποτεφρωθεί είχε ζητήσει με συμβολαιογραφική του πράξη ο δολοφονημένος 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Στις 6 Αυγούστου του 2024, μαζί με τον ανιψιό του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, είχε μεταβεί σε συμβολαιογραφείο, όπου υπέγραψε την πράξη, ορίζοντας μάλιστα πως την τέφρα του θα την παραλάβει ο ανιψιός και κληρονόμος του. Η αποτέφρωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο 12 ημέρες μετά η τέφρα του 68χρονου παραμένει ακόμη στο γραφείο τελετών, καθώς ο ανιψιός του δεν έχει πάει να την παραλάβει, σύμφωνα με το MEGA.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών αποκάλυψε ότι «είχε αφήσει σε συμβολαιογράφο, πριν έναν χρόνο, συμβολαιογραφική πράξη η οποία λέει, ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και αφήνει πληρεξούσιο τον ανιψιό του να πάρει την στάχτη. Γράφει μέσα και όρο, ότι αυτή είναι η επιθυμία του και δεν μπορεί κανένας να την καταρρίψει. Σαν συμβολαιογραφική πράξη η εντολή αποτέφρωσης είναι έγκυρη και δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει. Εμείς πήραμε από τον συμβολαιογράφο τη συμβολαιογραφική αυτήν πράξη και πήγαμε για αποτέφρωση. Δεν χρειαζόμασταν κάτι άλλο, αφού υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη. Λέει “αν εγώ πεθάνω, όταν πεθάνω, θέλω να καώ και η τέφρα θα πάει δίπλα στο σπίτι που μένω, δίπλα σε κάποια εικονίσματα”. Ακόμα ο ανιψιός είναι μπλεγμένος, δεν έχει έρθει να πάρει την τέφρα. Η (ανιψιά) έβαλε τον πατέρα της να έρθει να πάρει την τέφρα, να κάνει τρισάγιο, εγώ της είπα, ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εντολέας μου δεν είναι αυτή».

Η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, Κατερίνα Φραγκάκη, είπε από την πλευρά της μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ότι «η εντολέας μου δεν γνώριζε, ότι αυτή ήταν η βούληση του Κώστα, ο οποίος ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και δεν πιστεύαμε, ότι θα ήθελε να μην γίνει κανονικά, με τον ορθόδοξο τρόπο, η κηδεία και η ταφή του». «Η ανιψιά αυτό που λέει, είναι ότι θεωρεί τελείως εκτός φαντασίας ανθρώπου, να έχουν έρθει δύο παιδιά 22χρονα από την Αθήνα, να σκοτώσουν κατά αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο, ο οποίος ούτε ποινικό μητρώο δεν είχε, ούτε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη δεν είχε ποτέ, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός, να τον σκοτώσουν κατά αυτόν τον τρόπο για μία δήθεν κατηγορία, ότι κάποτε είχε δεχτεί ένας εξ αυτών παρενόχληση. Θεωρεί ότι πίσω από αυτά τα παιδιά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ή κάποιος άλλος, ο οποίος όπλισε το χέρι του δράστη», σημειώνει.