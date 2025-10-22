Νέα στοιχεία αναμένονται τις επόμενες ημέρες από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στο μυστήριο που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

Πέρα από τους δύο 22χρονους που έχουν ήδη προφυλακιστεί, οι Αρχές εξετάζουν και άλλα πρόσωπα για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο των εμπλεκομένων.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι, κατά την εκτίμησή του, αναμένεται η έκδοση και νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Την ίδια ώρα, βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τον φερόμενο ως συνεργό λίγες ώρες μετά την εκτέλεση, να κινείται ατάραχος στην πόλη της Καλαμάτας. Στα πλάνα φαίνεται να περπατά, να τρώει και να πίνει καφέ, χωρίς να δείχνει σημάδια ταλαιπωρίας. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι μετά το φονικό εγκατέλειψε μόνος του τη Φοινικούντα, κολύμπησε επί επτά ώρες και περπάτησε άλλες δεκατέσσερις για να φτάσει στην Καλαμάτα. Ωστόσο, στο βίντεο εμφανίζεται καθαρός, στεγνός και με διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε την ημέρα της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τότε είχε καταγραφεί ως συνοδός στο σκούτερ του φίλου του, φορώντας λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και τσαντάκι χιαστί. Οι διαφορές αυτές ενισχύουν τις υποψίες των Αρχών για τη διαδρομή και τις επαφές του μετά το έγκλημα.

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα. Αυτοί είπαν πως τα είχαν στη θήκη της κιθάρας. Υπάρχει μία απόκλιση μίας ώρας και 20 λεπτών από τη στιγμή που εθεάθησαν στον κόμβο μέχρι και την ώρα της δολοφονίας. Έχουν πάει σε κάποιο σπίτι, έχουν κρυφτεί κάπου; Ή περίμεναν να τους δώσει κάποιος το σήμα για να τους πει κάποιος ‘’τώρα ελάτε’’», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες χωρίστηκαν αμέσως μετά τη δολοφονία, κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος, γεγονός που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για τη συνέχεια της έρευνας.