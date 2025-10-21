Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, η οποία συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, για τη δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη του.

Η απολογία των δύο νεαρών διήρκεσε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου. Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, που φέρεται ως εκτελεστής, υποστήριξε ότι δεν πυροβόλησε ο ίδιος, αλλά απλώς μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από το θύμα και αρνήθηκε ότι εισήλθε ποτέ στο κάμπινγκ. Όπως είπε, μετά τη δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, απ’ όπου την επόμενη ημέρα πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Ο συνήγορος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε ότι «στην υπόθεση λείπει το απτό αποδεικτικό στοιχείο, η καπνισμένη κάννη». Τόνισε επίσης ότι η αναγνώριση του πελάτη του είναι εσφαλμένη και διερευνάται αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για σκοπιμότητα.

Νέα εντάλματα συλλήψεων

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου συνεργού δεν φαίνεται να πείθουν τις Αρχές, που αμφισβητούν την εκδοχή του περί κολύμβησης μέχρι την Καλαμάτα. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξει φως στα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης που αφορούν:

ένα πρόσωπο–κλειδί , το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας ένα δεύτερο άτομο , που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση, και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό

Βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα

Βίντεο που εξασφάλισε το MEGA αποτυπώνει την πρώτη απόπειρα του 22χρονου συνεργού εναντίον του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου. Στα πλάνα φαίνεται ο νεαρός να τον καταδιώκει και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, ενώ το θύμα προσπαθεί να τον απωθήσει με μια λευκή μπλούζα.

Ο επιχειρηματίας κατάφερε τότε να διαφύγει, όμως λίγες ημέρες αργότερα βρήκε τραγικό θάνατο στη διπλή δολοφονία που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.