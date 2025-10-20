Μετά την προφυλάκιση τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10) των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, διώξεις αναμένεται να ασκηθούν σε βάρος τουλάχιστον άλλων τριών ατόμων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του MEGA.

Οι διωκτικές Αρχές δεν έχουν πειστεί από τους ισχυρισμούς των δύο 22χρονων, ούτε για το κίνητρο (εκβιασμός), ούτε για το ότι δεν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Η έρευνα βρίσκεται μόνο στην αρχή και δεν αποκλείεται να ανατραπούν τα πάντα, όταν «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα μετά την άρση του απορρήτου. Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν κληθεί να ελέγξουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγές μηνυμάτων που έχουν γίνει μέχρι και δύο μήνες πριν από το άγριο έγκλημα.

Ερωτηματικά σχετικά με το ποιος πυροβόλησε

Την ίδια ώρα, μπορεί οι δύο 22χρονοι να οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια, ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός, ωστόσο ο ελληνοβρετανός αρνείται ότι είναι αυτός που πυροβόλησε τα θύματα, όπως έχει υποστηρίξει ο συνομήλικός του που παραδόθηκε και δήλωσε συνεργός και υποστηρίζει ότι ο τελευταίος είναι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και άνοιξε πυρ. Μάλιστα, στα ρούχα που φορούσε και εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά του στην Καλλιθέα, δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Ακόμη, ο ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε, ότι ο δράστης φορούσε τζιν παντελόνι, κάτι που από την ανάλυση των βίντεο δεν επιβεβαιώνεται για τον 22χρονο ελληνοβρετανό.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

Εν τω μεταξύ, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν στα χέρια τους τα δεδομένα ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων από τη σάρωση του χώρου του κάμπινγκ και αναμένεται αύριο Τρίτη (21/10) να υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. οι αστυνομικοί αναζητούν από την σάρωση του χώρου το πακιστανικό κινητό τηλέφωνο, που φαίνεται να ανήκει στον 22χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει, ούτε τι το έκανε, αλλά ούτε ποιος είναι ο αριθμός του, προκειμένου να δουν αν αυτό επικοινώνησε τις κρίσιμες ώρες με κάποιο από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα συγγενικών προσώπων του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος μιλώντας στην εκπομπή Live News, όλο αυτό το πλέγμα των σαρώσεων και των επικοινωνιών τις κρίσιμες ώρες, λίγο πριν και λίγο μετά από τη δολοφονία, έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται αύριο να αναλυθούν. Θα αναλυθούν και θα ενταχθούν στη δικογραφία δεδομένα από κάποιες παρακολουθήσεις που υπήρχαν προ της παράδοσης του 22χρονου, δηλαδή από την στιγμή του φόνου μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, το τρίτο μεγάλο ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη θήκη κιθάρας. (…) Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί, αυτός που πήρε τη θήκη να έμεινε στην ύπαιθρο εκείνο το βράδυ, κοντά στο κάμπινγκ ή μέσα στο κάμπινγκ, γι’ αυτό δεν φαίνεται πουθενά στις κάμερες.