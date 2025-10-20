Στην τρίτη εβδομάδα έχουν μπει οι έρευνες των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, προσπαθώντας ακόμη να καταλάβουν, πού κρύβεται το πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι περιγραφές όσων έζησαν το θρίλερ από πρώτο χέρι, δηλαδή του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζώντα, αλλά και της συντρόφου του, η οποία για λίγα λεπτά γλίτωσε τη συνάντηση με τον δολοφόνο. Όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκάλυψε η εκπομπή Live News, οι δύο νεαροί με το σκούτερ πέρασαν την είσοδο του κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου στις 20:13. Οι αστυνομικοί ερευνούν, αν τους ειδοποίησε κάποιος από μέσα ή η ώρα ήταν τυχαία κι έτσι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού έφυγε από τη ρεσεψιόν 6 λεπτά πριν από την άφιξη του δολοφόνου.

«Την Κυριακή 05/10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε δουλειές. Στις 20:08, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ, για να δω τι φαγητά είχε. Έμεινε στη ρεσεψιόν ο 68χρονος, ο σύντροφός μου, ενώ ο επιστάτης πηγαινοερχόταν», είπε η σύντροφος του ανιψιού. Η σύντροφος φεύγει και η αντίστροφη μέτρηση για το φονικό έχει αρχίσει. Ο επιστάτης πηγαινοέρχεται, αλλά όπως και με τη σύντροφο, σαν κάποιος να συντόνιζε εκ των έσω ή λόγω μιας σατανικής σύμπτωσης -και εδώ- είναι πάντως παρών, όταν φτάνει ο δράστης.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανέφερε: «Ο θείος μου ήταν μέσα στη ρεσεψιόν, ενώ ο επιστάτης ήταν έξω από τη ρεσεψιόν στα ψυγεία. Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν». Στο μεταξύ, η σύντροφος του ανιψιού, που πηγαίνει στη ρεσεψιόν, επικαλείται ένα τηλεφώνημα που έκανε καθ’ οδόν: «Καθώς πήγαινα στο εστιατόριο, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και μιλήσαμε για περίπου 10 λεπτά. Καθώς μιλούσαμε, άκουσα κάποια δυνατά “μπαμ” και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ήμουν σίγουρη, ότι ήταν πυροβολισμοί».

Ο δολοφόνος ήταν ήδη στο κάμπινγκ και όπως περιγράφει ο ανιψιός, έφθασε στη ρεσεψιόν προσποιούμενος τον πελάτη. Εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη διπλή δολοφονία. «Είπε, απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε καλά αγγλικά: “You have a place to stay? Is there any place for me?”. Τότε ο θείος μου του απάντησε, με ειρωνικό ύφος “What place?” και γελούσε και τότε ακούω ένα “μπαμ” και κατάλαβα ότι πυροβόλησε», περιέγραψε ο ανιψιός.

Ο ανιψιός του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ περιγράφει τις σκηνές θρίλερ, που εκτυλίχθηκαν στη ρεσεψιόν, αλλά και την προσπάθειά του να γλιτώσει από το μένος του νεαρού πιστολέρο: «Ο θείος μου σηκώθηκε από το γραφείο και τότε άκουσα και δεύτερο “μπαμ” και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν, μπροστά από το τζάκι. Ο επιστάτης στεκόταν στην πόρτα. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να τρέξει κι αυτός».

Το κακό είχε ήδη συμβεί. Ο νεαρός δολοφόνος όμως δεν σταμάτησε, σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε ο 33χρονος ανιψιός: «Καθώς έτρεχα, άκουσα δύο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άνδρας αυτός στον επιστάτη και κατάλαβα ότι έπεσε στο έδαφος. Κοίταξα πίσω και τον είδα που στόχευε προς το μέρος μου. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δύο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Νομίζω ότι επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω».

«Έπεσαν πυροβολισμοί, είναι νεκροί»

Η σύντροφος του ανιψιού τον βλέπει να φτάνει έντρομος στο εστιατόριο. Εκεί της είπε, ότι ο θείος του και ο επιστάτης ήταν νεκροί και της ζήτησε να καλέσει την Αστυνομία. «Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας “Βοήθεια, πάρτε το 100”. Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε “έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί”».

Ο ξανθός άνδρας με το λευκό κοντομάνικο πουκάμισο και το υφασμάτινο μαύρο τσαντάκι, σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού, είχε ήδη διαφύγει από το κάμπινγκ, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς. «Μετά από περίπου 15 με 20 λεπτά επέστρεψα προς την ρεσεψιόν, προσεκτικά. Σε μικρή απόσταση από τη ρεσεψιόν, είδα τον επιστάτη ο οποίος ήταν νεκρός και σε μικρή απόσταση από αυτόν στέκονταν άτομα του κάμπινγκ, από τους οποίους τους ζήτησα να απομακρυνθούν. Φτάνοντας στη ρεσεψιόν, είδα ότι είχε μαζευτεί κόσμος και κοιτούσε από τα τζάμια εξωτερικά, τον θείο μου που ήταν μέσα πεσμένος στο πάτωμα, νεκρός».

Η σύντροφος από την άλλη, πιθανότατα επειδή έχει πιο καθαρό μυαλό, θυμάται ότι το πρώτο πράγμα που έκαναν, ήταν να ψάξουν για τα κλειδιά που είχαν χαθεί. Κατά την πολύωρη κατάθεσή της η κοπέλα περιέγραψε την κατάσταση που βρισκόταν ο σύντροφός της, ενώ είπε, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν συζητήσει τι ακριβώς συνέβη. «Αφού περιμέναμε λίγα λεπτά, πήγαμε να ψάξουμε τα κλειδιά του σπιτιού του συντρόφου μου, που του είχαν πέσει και φτάσαμε μέχρι τη ρεσεψιόν, χωρίς να καταφέρουμε να τα βρούμε. Ο σύντροφός μου πήγε και έκλεισε την πόρτα της ρεσεψιόν, γιατί είχε μαζευτεί κόσμος και μετά πήγαμε πάλι με φακό να ψάξουμε τα κλειδιά. Εγώ στη συνέχεια πήγα και πάλι στο εστιατόριο, για να ηρεμήσω λίγο, γιατί είχα αναστατωθεί και μετά από λίγο πήγα έξω από τη ρεσεψιόν και ήρθε η Αστυνομία και το ασθενοφόρο».

Τα ερωτήματα για το τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ είναι πολλά. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ και οι αστυνομικοί δείχνουν να μην έχουν πειστεί για τα πραγματικά κίνητρα της διπλής δολοφονίας, ούτε όμως και για το ποιος είναι ο άνθρωπος που σκόρπισε τον θάνατο και έβαψε με αίμα το κάμπινγκ.

Δύο νέα βίντεο ντοκουμέντα στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την προφυλάκιση των δύο συλληφθέντων, οι Αρχές βάζουν στο «μικροσκόπιο» και άλλα πρόσωπα, καθώς και αναλύσεις βιντεοληπτικού υλικού, προκειμένου να μπορέσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι του θρίλερ.

Στο ένα από τα δύο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή Live News, διακρίνεται το αυτοκίνητο του ανιψιού -που ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στο φονικό- του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός τόσο αυτός όσο και ο επιστάτης από τις σφαίρες του δράστη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μία σπορ Mercedes, φαίνεται να κατευθύνεται προς το κάμπινγκ στις 19:40, δηλαδή 35 λεπτά πριν το άγριο έγκλημα.

Η σύντροφος του 33χρονου στην κατάθεσή της έχει υποστηρίξει, ότι η ίδια και ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ήταν όλη την ημέρα στο κάμπινγκ και έκαναν δουλειές. Από την άλλη βέβαια, στο βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας του κάμπινγκ, δεν φαίνεται καθαρά ποιος οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητο, αν είναι δηλαδή ο 33χρονος που φθάνει στον τόπο του εγκλήματος λίγη ώρα νωρίτερα ή το είχε δώσει σε κάποιον άλλο.

Το δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή του MEGA και το οποίο καταγράφηκε στις 10/09/2025, αποτυπώνεται η καταδίωξη του λευκού σκούτερ του φερόμενου ως συνεργού του εγκλήματος από το Ι.Χ. του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου του 22χρονου, έναν μήνα πριν τη δολοφονία του 68χρονου είχε κινηθεί ο ίδιος μόνος του δύο φορές απειλητικά εναντίον του, την πρώτη στις 7 Σεπτεμβρίου με απόπειρα και τη δεύτερη με καρτέρι στις 10 Σεπτέμβρη.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το περαστικό της 10ης Σεπτεμβρίου, καθώς το 68χρονο θύμα είχε ειδοποιηθεί, ότι κάποιος του είχε στήσει καρτέρι. Μην γνωρίζοντας ποιος είναι, τον καταδίωξε με τον αυτοκίνητό του, το οποίο οδηγούσε ο ανιψιός του και μάρτυρας της δολοφονίας του. Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της καταδίωξης.