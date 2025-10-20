Φοινικούντα Στο αποκλειστικό ντοκουμέντο, που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποτυπώνεται η πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ από τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας.

Το ντοκουμέντο

«Είμαστε στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τον φερόμενο ως συνεργό να επιτίθεται στον άτυχο 68χρονο, σε αυτήν την περίπτωση προσπαθεί να τον ληστέψει. Θα δούμε πως τον κυνηγά, τον πυροβολεί με ένα αεροβόλο όπλο.

Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να τον χτυπήσει με μία μπλούζα, με ένα άσπρο ρούχο. Κατορθώνει να επιβιώσει, πλην όμως μερικές ημέρες αργότερα δολοφονείται από τα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο συγκεκριμένος από αυτήν την ομάδα των δραστών», σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπουμε ότι πάει στην αρχή στο αυτοκίνητό του, τον ακολουθεί, γίνεται μία συμπλοκή, προσπαθεί να τον χτυπήσει, να τον διώξει με το ρούχο.

Φοινικούντα – Τον κυνηγά με το όπλο

Ο μαυροντυμένος 22χρονος προτάσσει το όπλο του, τον κυνηγάει, προσπαθεί πάλι ο άνθρωπος να κρυφτεί κάπου και να γλιτώσει, όμως βλέπουμε ότι συνέχεια τον ακολουθεί ο μαυροντυμένος, τον ξαναπλησιάζει, γίνεται αυτό για περίπου 1 λεπτό».

Τελικά, από αυτήν την πρώτη απόπειρα ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει.

«Η έρευνα συνεχίζεται, έχουν νέα στοιχεία οι Αρχές», καταλήγει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Νέες συλλήψεις- Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η γυναίκα- μεταφορέας

Δύο εβδομάδες μετά το φονικό, τα σκοτεινά σημεία παραμένουν. Ποιος ήταν ο εκτελεστής και ποιος ο συνεργός; Υπάρχει ηθικός αυτουργός;

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός δεν έχει πει όλη την αλήθεια. Το σενάριο του να διήνυσε τόσα χιλιόμετρα περπατώντας και κολυμπώντας από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα χαρακτηρίζεται αδύνατο.

Φοινικούντα – Όλα μπορεί να ανατραπούν, όταν μιλήσουν τα κινητά τηλέφωνα.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, οι Αρχές θα «ξεψαχνίσουν» τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων μέχρι και δύο μήνες πριν τη δολοφονία. Από εκεί, λένε οι αστυνομικοί, ίσως προκύψουν νέες αποκαλύψεις και νέες διώξεις.

Τρία εντάλματα

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχονται άλλα τρία εντάλματα σύλληψης. Οι έρευνες των Αρχών συγκεντρώνονται σε πρόσωπο που μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.