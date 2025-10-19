Αύριο Δευτέρα (20/10) οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα παραδώσουν όλα τα δεδομένα τους στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για την πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Από εκεί και πέρα, κάθε κλήση, κάθε μήνυμα, κάθε σύνδεση θα περάσει από τα χέρια των αναλυτών. Δεν πρόκειται να περιοριστούν μόνο στις επικοινωνίες που έγιναν πριν ή μετά το φονικό. Οι έμπειροι αξιωματικοί όπως αποκαλύπτουν tanea.gr, θα ψάξουν τις επικοινωνίες δύο ολόκληρους μήνες πίσω, για να χαρτογραφήσουν ποιος μιλούσε με ποιον, πότε και για ποιο λόγο και τι σχέσεις συνδέουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έφτασε στα δικαστήρια ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, φερόμενος εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ήταν ο πρώτος που πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας, καλούμενος να δώσει εξηγήσεις για τη νύχτα του διπλού φονικού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός άδειασε το περίστροφο στον 68χρονο επιχειρηματία και στον 60χρονο επιστάτη, πριν στρέψει το όπλο προς τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος κατάφερε να σωθεί από θαύμα. Μόλις βρέθηκε μπροστά στην ανακρίτρια, ζήτησε δίωρη αναβολή για να μελετήσει την κατάθεση του εργοδότη του 22χρονου συνεργού.

Η απολογία ξεκίνησε στις 2:00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα. Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας επιμένει, ότι δεν πυροβόλησε κανέναν και ότι το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τον φίλο του στο κάμπινγκ, όπως είχαν συμφωνήσει, έναντι αμοιβής. Φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε κανένα κίνητρο να σκοτώσει και ότι δεν γνώριζε τα θύματα. Ο ίδιος δηλώνει ότι στα ρούχα του δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας και ότι ο ανιψιός τον περιέγραψε λανθασμένα.

Στη συνέχεια μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Είναι εκείνος που ισχυρίζεται, ότι μετά τους πυροβολισμούς περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί ταξίδεψε με ΚΤΕΛ για την Αθήνα. Δηλώνει επίσης έτοιμος να προσκομίσει ιατρικά έγγραφα και να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν τις Αρχές. Δεν έχει καταγραφεί από καμία κάμερα ασφαλείας, δεν διευκρινίζει από πού ακριβώς μπήκε στη θάλασσα, και φαίνεται να ξεφορτώνει ρούχα και κινητό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν βήμα-βήμα τη διαδρομή του και εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην έφυγε ποτέ από το κάμπινγκ, κρυμμένος εκεί με τη βοήθεια άλλων.

Η ανάκριση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δύο μηνών θεωρούνται κρίσιμες για να ρίξουν φως σε όλη την αλήθεια πίσω από τη φρίκη της Φοινικούντας. Όπως λένε οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών: «Τα τηλέφωνα θα μιλήσουν»…