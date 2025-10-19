Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 6 ώρες η απολογία στην ανακρίτρια Καλαμάτας του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα και του 60χρονου επιστάτη του.

Ο κατηγορούμενος ελληνοβρετανός οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο στις 12:00 το μεσημέρι, ωστόσο η απολογία του ξεκίνησε 2 ώρες αργότερα, καθώς ο δικηγόρος του ζήτησε από την ανακρίτρια δίωρη αναβολή, προκειμένου να μελετήσει την χθεσινή κατάθεση του εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού του. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το MEGA, ο νεαρός επιμένει ότι δεν είναι αυτός που πυροβόλησε τα θύματα και πως το μόνο που έκανε, ήταν να μεταφέρει τον φίλο του στο κάμπινγκ, όπως είχαν συμφωνήσει από πριν. Μάλιστα, υποστήριξε ότι θα πληρωνόταν καλά για αυτή τη μεταφορά.

Φέρεται να υποστηρίζει, ότι δεν είχε κανένα κίνητρο να σκοτώσει και ότι δεν γνώριζε τα θύματα. Επιμένει επίσης, ότι στα ρούχα του δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας και πως ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τον περιέγραψε λάθος, γιατί όπως λέει, τη μοιραία νύχτα φορούσε άλλα ρούχα. Υπενθυμίζεται, ότι ο 33χρονος είχε καταθέσει: «Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες χρώματος μαύρο ή μπλε ή γκρι και ήταν αρκετά ξανθός με κοντό μαλλί και φορούσε ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Τι θα υποστηρίξει ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός

Αμέσως μετά, περί τις 20:00 θα περνούσε το κατώφλι της ανακρίτριας ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Μέχρι στιγμής επιμένει, ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ. Μετά τους πυροβολισμούς, υποστηρίζει, περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα. Στην ανάκριση δηλώνει έτοιμος να καταθέσει τα ιατρικά του έγγραφα και να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν ωστόσο ούτε τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Μετά το φονικό, λέει ότι κολύμπησε μια τεράστια απόσταση, χωρίς να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα ασφαλείας. Δεν λέει από πού ακριβώς μπήκε στη θάλασσα και για άγνωστο λόγο ξεφορτώνεται ρούχα και κινητό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν βήμα–βήμα τη διαδρομή του. Εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην έφυγε ποτέ από το κάμπινγκ, αλλά να κρύφτηκε κάπου εκεί, με τη βοήθεια άλλων.

Αφού ολοκληρώσει την απολογία του, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα κρίνουν την τύχη των δύο 22χρονων και θα αποφασίσουν για την επόμενη φάση της ποινικής διαδικασίας.